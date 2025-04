Pechino Express, cosa è successo: Sorelle eliminate, Berruti e Maltese in lacrime per Botox, scintille tra Estetici e Medagliati Nella puntata del 24 aprile dissapori tra Estetici e Medagliati, mentre i Complici vincono la tappa ed eliminano le Sorelle dopo un 'incidente': cosa è successo

La nuova puntata di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca su Sky Uno (visibile anche in streaming su NOW TV) giovedì 24 aprile 2025, segna la prima tappa in Nepal delle coppie ancora in gara: le Sorelle, eliminate al termine della serata dai Complici, vincitori di puntata, le Atlantiche, i Medagliati e gli Estetici, che versano tutte le lacrime che hanno in corpo dopo aver conosciuto Botox. Scopriamo cosa è successo nella puntata del 24 aprile di Pechino Express.

Pechino Express, puntata 24 aprile 2025: cosa è successo

Sono molti i momenti salienti di questa prima tappa in Nepal, dove non mancano polemiche, critiche, proposte di matrimonio mancate, incontri emozionanti e prove di diversa natura. E noi vogliamo partire da uno scontro nato tra gli Estetici, Giulio Berruti e Nicolò Maltese, e i Medagliati, Jury Chechi e Antonio Rossi. Lo scontro tra le due doppie inizia a causa di un passaggio concesso dai primi ai due sportivi, nonostante la poca voglia di aiutarli. C’è poca fiducia e si nota sin da subito, perché Berruti sottolinea: "Si scende nell’ordine in cui si è saliti sul mezzo (gli ultimi sono proprio i Medagliati, ma con loro ci sono pure i Complici, ndr)". Nel mezzo della nuova missione, che prevede un viaggio in funivia, le coppie si dividono, salendo in cabine diverse, e quando arrivano in vetta al monte, i Medagliati decidono di non aspettare gli Estetici, il che dà a loro un leggero vantaggio rispetto a chi li ha aiutati ad arrivare fin lì in un lasso di tempo minore. Questa scelta porta Berruti e Maltese a non dare più passaggi a nessuno, oltre che ad assegnare proprio a Chechi e Rossi il malus quando arrivano primi al Libro Rosso: i due quindi devono partire per ultimi rispetto agli altri concorrenti.

Assistiamo anche alle critiche di Dolcenera e Gigi Campanile, i Complici, nei confronti degli Estetici a causa di un passaggio a loro negato proprio per il motivo di cui sopra. I Complici, lungo il percorso per raggiungere la nuova meta, superano gli Estetici, ma il loro mezzo viene fermato dalla polizia perché, al di là della velocità decisamente elevata, gli agenti pensano che l’uomo che li sta accompagnando li stia sfruttando per guadagnare molti soldi. Nel frattempo Dolcenera guarda i loro rivali superarli senza fare nulla per aiutarli, pur vedendoli in difficoltà, e commenta: "Guarda che mer*e", per poi convincere la polizia a poter proseguire il viaggio con il conducente della vettura fermata, spiegandogli che il passaggio a loro concesso è gratis e che fa tutto parte di un programma TV. La coppia, quando raggiunge il conduttore, oltre a rivelare "Ci siamo quasi promessi di sposarci in Nepal, ma Gigi non si smuove", dà dei "Rifattoni" agli Estetici, con il compagno che aggiunge: "Sono rifatti dentro e fuori".

Un momento davvero commovente è quando Giulio Berruti e Nicolò Maltese incontrano sul loro cammino, mentre cercano un posto in cui dormire la seconda notte, un cane soprannominato Botox, che non solo gli fa compagnia per ore ma dorme accanto alla tenda allestita per la coppia dentro un piccolo edificio. La mattina dopo è un trauma per tutti: per i due Estetici, per il dolce cagnolone che dà pure la zampetta e prova a raggiungerli mentre la loro macchina si allontana per proseguire il viaggio, e per il pubblico che vede le lacrime scendere dagli occhi dei due concorrenti e la tristezza in quelli di Botox, che alla coppia, a detta di Nicolò e Giulio, ha "donato amore puro. Nel chiedere attenzioni, ci ha dato tantissimo".

Non manca inoltre un piccolo incidente di percorso che vede protagonista le Sorelle, in particolare Debora Togni che mette un piede male e casca a terra urlando perché il dolore è molto forte. Ma lei non si arrende, nonostante la paura di essersi rotta la caviglia e la sorella che insiste nel dire di restare ferma per evitare complicazioni: fasciatura stretta messa dal dottore di Pechino Express e il percorso continuare. "Non mollo!" commenta la diretta interessata. Tra un incidente e un pianto, ci sono pure momenti di grande tensione, soprattutto quando Jury Chechi e Gigi Campanile con i rispettivi compagni sono costretti ad attraversare un lungo ponte sospeso su un fiume, in quanto entrambi soffrono di vertigini. Lo sportivo chiude gli occhi e si lascia guidare da Antonio Rossi, aggrappandosi al suo zaino e stando incollato dietro di lui per tutto il tempo, mentre Gigi rischia di "frantumare" la mano di Dolcenera per quanto gliela stringe forte.

A proposito di lacrime ed emozioni forti, tutti i concorrenti ricevono lettere e messaggi dai familiari, e Giaele De Donà piange mentre ascolta un videomessaggio del fratello Matthias, svelando poi che è "La persona più importante della mia vita, anche se non glielo dico mai": "Sono proprio stron*a con lui". Antonio Rossi si commuove per le dolci parole dei suoi figli e Nicolò Maltese versa lacrime di gioia, mentre le Sorelle spiegano di essere figlie della stessa madre ma di avere padri diversi, anche se il secondo compagno della mamma è stato una figura paterna per entrambe. Tutti, per una sera, possono godersi l’amore dei propri cari, anche se da lontano.

