C’è chi pensa già a un amore appena sbocciato e chi, invece, è meno sognatore e crede che i due stiano semplicemente passando una vacanza estiva insieme all’insegna del divertimento. Fatto sta che l’ex ballerina di Amici Giulia Stabile, tra le professioniste più amate e volto tv ormai riconosciuto – tra Tu si que vales, programma in cui svolge il ruolo di co-conduttrice, e pubblicità -, e Holden, cantante che ha partecipato all’edizione del talent show di Maria De Filippi due anni fa e figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, stanno passando insieme momenti di relax a Porto Cervo. Ma vediamo insieme cosa è emerso nelle ultime ore e la dedica di Giulia Stabile per il giovane compagno d’avventura.

Giulia Stabile e Holden insieme a Porto Cervo, l’ipotesi di flirt: cosa succede

Come accennato, Giulia Stabile e Holden sono a Porto Cervo insieme. A renderlo noto è la stessa ballerina professionista sui suoi social ufficiali, più precisamente nelle Storie di Instagram, dove ha pubblicato un post (con tanto di dedica) in cui i due appaiono l’uno accanto all’altro mentre si divertono durante una serata, con lui che fa il gesto del dito medio con entrambe le mani. Espressioni felici e vestiti eleganti (lei soprattutto), ma quello che sembra essere un puro momento di svago ha suscitato una reazione ben diversa nei fan. Infatti, sui social hanno già preso il via una serie di ipotesi secondo cui tra i due ex talenti di Amici sarebbe nato un flirt.

E’ scoccata la scintilla? Nessuna conferma o smentita al momento da parte dei diretti interessati, ma c’è da specificare che più volte Giulia Stabile è stata al centro del gossip per le sue presunte love story dopo la fine della relazione con il cantante Sangiovanni, un amore nato tra i banchi della scuola più seguita in Italia e nel mondo.

Le voci sul flirt di Giuslia Stabile con Matthew

A proposito di presunti flirt, di recente l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva diffuso una segnalazione in cui Giulia Stabile e Matthew erano in gradinata insieme al concerto dell’ex concorrente di Amici Alex Wyse. Le indiscrezioni, infatti, vedevano i due artisti più che semplici amici: alcune persone presenti all’evento hanno parlato di presunti "atteggiamenti complici" tra i due, i quali, inoltre, lo scorso maggio, avevano passato un fine settimana insieme testimoniato da alcuni post condivisi sui social. Nulla di compromettente, ma le voci corrono e ora non è facile capire dove stia la verità.

Sicuramente Giulia Stabile ha un legame forte sia con Matthew sia con Holden, ma si può davvero parlare di flirt? Non ci resta che attendere ulteriori informazioni o conferme da parte dei diretti interessati, perché adesso risaltano solo parole d’affetto all’interno dello scatto immortalato a Porto Cervo: "Ti voglio bene", è questa la frase che Giulia Stabile dedica all'"amico". Ma al momento, certamente, tutto va preso con le pinze.

