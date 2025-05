Gulia Stabile e Matthew, scatta l’amore dopo Amici? Esplode il gossip e Mew reagisce malissimo La ballerina e il cantante sono stati avvistati in "Atteggiamenti affettuosi" al concerto di Alex Wyse, mentre sui social Mew ha detto velatamente la sua.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Un nuovo gossip impazza tra due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, infatti, sul web ha iniziato a circolare un pettegolezzo che parla di un flirt in corso tra Giulia Stabile e Matthew. La ballerina professionista e il cantante pare siano stati avvistati (affettuosamente) insieme qualche giorno fa al concerto di Alex Wyse, anche lui ex del talent e finalista allo scorso Sanremo Giovani, e da lì è partito il rumor di un presunto amore sbocciato tra loro.

A riportare la notizia è stato Amedeo Venza nelle sue storie Instagram, dove si legge anche della reazione stizzita di Mew, ex storica di Matteo Rota (in arte Matthew): i due si erano fidanzati durante la 23esima edizione di Amici, ed erano anche usciti insieme dal programma. La loro relazione era continuata lontano dalla luce dei riflettori, per poi finire qualche mese fa, come annunciato dal cantante sui social senza troppi dettagli.

Amici, presunto flirt tra Giulia stabile e Matthew: la reazione di Mew

Tra Giulia Stabile e Matthew potrebbe esserci del tenero. Stando a quanto pubblicato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, tra i due ex allievi di Amici pare ci sia un flirt in corso: la ballerina e il cantante sono stati visti da alcuni fan al concerto di Alex Wyse in "Atteggiamenti un po’ affettuosi", cosa che ha fatto immediatamente impennare il gossip.

I più attenti, poi, hanno notato che Valentina Turchetto, in arte Mew, avrebbe tolto il segui su Instagram a Stabile, per poi ripostare su Tik Tok un video che suonerebbe come una frecciatina rivolta proprio a Giulia, tutti indizi che per molti sono la conferma che tra Matteo e l’ex di Sangiovanni ci sia del tenero.

Ovviamente, però, è tutto ancora nel limbo del pettegolezzo e nessuno dei diretti interessati ha commentato questo gossip. Tra i ragazzi di Amici, inoltre, sono spesso nate delle belle amicizie e non è detto che dietro ci sia per forza qualcosa di romantico. La reazione piccata di Mew, però, ha alimentato parecchio i rumor sul flirt tra Giulia e Matthew, dato che i follower ci leggono del fastidio rivolto proprio nei confronti della ballerina.

