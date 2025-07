Francesco Arca, furia (e querela) dopo la foto con Elisabetta Gregoraci: “Pura invenzione”, la verità sul loro rapporto L’attore toscano ha annunciato provvedimenti dopo l’esplosione del rumor sul presunto flirt con l’ex moglie di Briatore: “Gravemente diffamatorio e lesivo”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Francesco Arca non ci sta. L’attore toscano, infatti, ha annunciato provvedimenti in seguito all’esplosione del gossip sul suo presunto flirt con Elisabetta Gregoraci. Il settimanale Oggi aveva parlato di atteggiamenti intimi e anche di un bacio scattato in mezzo al mare a Pantelleria con tanto di foto che paparazzavano i due a Pantelleria. Tramite il suo legale, però, Francesco si è detto pronto alla querela– Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Francesco Arca pronto alla querela dopo il gossip su Elisabetta Gregoraci: la nota

Dopo il caos generato dal gossip lanciato Fabrizio Corona sul presunto ‘tradimento’ di Raoul Bova, negli ultimi giorni è stato il nome di Francesco Arca a ritrovarsi inaspettatamente al centro dell’attenzione nel mondo della cronaca rosa (dopo essere stato avvicinato al GF Vip di Signorini). L’attore toscano è stato infatti ‘pizzicato" dai paparazzi del settimanale Oggi al mare insieme a Elisabetta Gregoraci. I due si sarebbero "lasciati andare a tenerezze impreviste" secondo il magazine, cha ha parlato anche di una "attrazione fatale".

Felicemente impegnato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Irene Capuano dal 2014, Francesco Arca – come detto – ha deciso di passare all’azione e prendere provvedimenti. Ad annunciarlo è stato il legale dell’attore, Laura Sgrò, tramite un comunicato stampa. "Il mio assistito contesta fermamente il titolo (sia di copertina sia dell’articolo) e l’intero contenuto del suddetto articolo, in quanto non rispondente al vero, ritenendolo gravemente diffamatorio e lesivo della sua reputazione" ha spiegato l’avvocato, chiarendo l’attore e l’ex moglie di Flavio Bratore siano amici di lunga data: "Tra il signor Francesco Arca e la signora Elisabetta Gregoraci non intercorre alcuna relazione sentimentale (…) È fatto notorio che il rapporto di amicizia tra i due sia da tempo consolidato, perdurando da circa un ventennio, nonché condiviso anche con le rispettive famiglie".

La nota prosegue definendo tutto "frutto di pura invenzione dell’autore" e sottolineando la relazione di Arca con Irene Capuano: "Va considerato, inoltre, che il signor Arca, come la stessa autrice dell’articolo non ha mancato di evidenziare, è sentimentalmente legato a un’altra donna dal 2014, con la quale ha avuto due figli, ancora in tenera età. Prima di demolire una famiglia, al solo scopo di lucro è opportuno, quanto meno, verificare l’autenticità della notizia". Il comunicato si chiude annunciando il passaggio alle vie legali: "Il signor Francesco Arca procederà con ogni azione legale nelle sedi competenti, a tutela propria e della sua famiglia".

