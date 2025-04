Giulia Stabile, chi è Mattia Tuzzolino. Il (possibile) nuovo amore spuntato in un video social Di recente la ballerina di Amici è apparsa su Instagram in una clip sospetta. Con lei un coreografo noto anche all'estero. E i fan già sperano in una relazione. Ecco i dettagli.

È bastato un gesto tenero e sfuggente, all’interno di un video social, per scatenare il tam-tam tra i fan di Giulia Stabile. Perché l’ex ballerina di Amici, legata per un periodo al cantante Sangiovanni – si erano conosciuti proprio durante il talent – è apparsa di recente in una clip sospetta. Con lei Mattia Tuzzolino, un giovane coreografo che la Stabile conoscerebbe da tempo. Ma mentre i sostenitori di Giulia sperano già nella relazione sentimentale, la realtà dietro il video social potrebbe essere ben diversa (e decisamente più semplice). Scopriamo qui sotto tutti i particolari.

Giulia Stabile, il video social (sospetto) con Mattia Tuzzolino

Scatta il delirio social, dopo un video brevissimo apparso sul profilo Instagram di Giulia Stabile. Proprio ieri, martedì 8 aprile 2025, la ballerina ex Amici è infatti apparsa in una clip al fianco di un giovane uomo misterioso. Nelle immagini si vede il ragazzo, tale Mattia Tuzzolino, mentre riposa sul divano, e poi la Stabile che gli prende la mano e lo sveglia. Un gesto che spinge poi Tuzzolino ad aprire gli occhi, girarsi, e sorridere in direzione della ballerina.

Nel video però non accade altro. Non ci sono gesti travisabili di alcun tipo. Eppure la clip è stata ripresa a tempo di record su altri social, compreso TikTok. Dove una fan page dedicata a Giulia Stabile ha ripubblicato la scena scatenando un vero putiferio. "Ma stanno insieme?", ha scritto una fan estasiata, aggiungendo anche l’emoticon degli occhi a cuore. "No", ha risposto un’altra supporter in maniera lapidaria. E ancora, tantissimi i commenti di questo genere sotto il repost: "Brava Giulia, congratulazioni", "Altro che Sangiovanni".

Chi è il coreografo e ballerino Mattia Tuzzolino

Alcuni però hanno fatto notare che il ragazzo, Mattia Tuzzolino, sarebbe semplicemente il coreografo con cui lavora Giulia Stabile. E in effetti basta fare un salto su Instagram per averne la conferma. Tuzzolino conta 71,4 mila follower, e si presenta come ballerino e coreografo palermitano classe ’91. Di lui sappiamo che ha partecipato come concorrente ad Amici di Maria De Filippi. Poi varie esperienze in tv, in Italia, Olanda e Francia, all’interno di show molto noti come Dance Dance Dance, Sanremo Young e tanti altri.

È quindi possibile, se non probabile, che tra Giulia Stabile e Mattia Tuzzolino esista solo un rapporto di tipo lavorativo. Niente di più dunque. Anche se questa notizia potrebbe spezzare il cuore di milioni di fan, già pronti a esultare per un possibile nuovo amore in arrivo.

