Angelo Madonia ha chiuso da pochi mesi un importante capitolo della sua carriera, quello vissuto sotto i riflettori di Ballando con le Stelle. Ma, a differenza di molti che si ostinano a vedere nella tv l’unica strada, lui ha fatto un passo indietro con consapevolezza. "Non è che non tornerei a Ballando per quello che è successo, ma perché ho chiuso un ciclo", ha spiegato in un’intervista al settimanale Chi. A 41 anni, il ballerino ha sentito l’urgenza di dare una nuova direzione alla sua vita professionale, spostando il baricentro dalla performance al progetto, dalla pista al pensiero. E oggi, al centro di questo nuovo percorso, c’è una possibilità che lo stuzzica davvero: entrare a far parte del cast di Amici.

Angelo Madonia: il sogno di Amici di Maria De Filippi

Madonia non lo nasconde: se Maria De Filippi dovesse chiamarlo, risponderebbe presente senza pensarci due volte. "Se andrei ad Amici a fare il giudice o il coreografo? Come no?! Mi farebbe piacere portare il mio contributo in quel programma", ha dichiarato con entusiasmo. Del resto, Amici rappresenta oggi una delle vetrine più credibili e prestigiose per chi vuole raccontare la danza in modo serio, profondo e contemporaneo. Un luogo dove l’arte si fonde con la disciplina, dove il talento viene coltivato giorno dopo giorno. Ed è proprio questa visione che combacia con quella maturata da Madonia negli ultimi anni. La sua non è una rincorsa alla fama, ma un’esigenza di dare un senso nuovo al suo ruolo di uomo di spettacolo. Portare la sua esperienza, la sua visione imprenditoriale della danza e il suo approccio tecnico e umano dentro una macchina come Amici sarebbe, per lui, un’occasione per restituire tutto ciò che ha imparato.

Madonia e Amici: il confronto con Todaro e l’attesa di una chiamata

Non è un mistero che l’amico Raimondo Todaro, anche lui proveniente da Ballando con le Stelle, sia stato un volto fisso del programma di Canale 5. Magari è proprio guardando il percorso di Todaro che Madonia ha iniziato a immaginarsi in quello studio. Il suo profilo corrisponde perfettamente a quello che il programma cerca da anni: competenza, presenza scenica, empatia, capacità di guidare e di ispirare. Tuttavia, da parte di Maria De Filippi, almeno per ora, nessun segnale concreto.

Gli altri progetti di Angelo Madonia dopo l’addio a Ballando con le stelle

E mentre ha apertamente confermato che le voci sulla sua possibile partecipazione alla prossima edizione de L’isola dei Famosi siano in realtà infondate, Madonia continua a lavorare al suo podcast Passi di Vita e a portare avanti con dedizione la sua scuola, la Italian Dance Studio. Ma è evidente che la televisione, se fatta con criterio e passione, resta ancora un’opzione per lui. E Amici potrebbe davvero rappresentare quel nuovo palcoscenico dove un ormai ex ballerino può continuare la sua carriera.

