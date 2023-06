Giulia Salemi come Chiara Ferragni: l’appello a Beppe Sala (un anno dopo) L’influencer italo-persiana fa un appello al sindaco di Milano chiedendo sicurezza in città: la moglie di Fedez fece lo stesso, ancora non c’è nessuna emergenza

Giulia Salemi ritenta dove persino Chiara Ferragni aveva fallito. L’influencer italo-persiana si è infatti rivolta a Beppe Sala, spaventata dalla poca sicurezza nella città di Milano, esattamente come fece quasi un anno fa l’imprenditrice digitale e moglie di Fedez. Giulia Salemi ha condiviso tramite le sue storie Instagram il video di un ragazzo aggredito nel capoluogo lombardo, confessando di conoscere la vittima e concludendo con un appello al sindaco, taggato nel commento di sdegno. A luglio 2022 fu Chiara Ferragni a rimanere scioccata da un episodio simile – una rapina in pieno giorno – e a chiedere l’intervento di Beppe Sala, il quale le rispose di essere sempre al lavoro sulla questione ma che non c’era nessun allarme sicurezza nella città, 36esima per indice di criminalità in Italia (nonostante i suoi 1,4 milioni di abitanti, oltre 3 includendo l’area metropolitana) e inserita nel 2021 dall’Economist nella Top30 delle città più sicure al mondo.

Giulia Salemi: l’appello a Beppe Sala

Risale a giovedì pomeriggio l’episodio a cui fa riferimento Giulia Salemi nel denunciare un’allarme sicurezza a Milano. L’infuencer ha infatti condiviso un video della puntata odierna di Morning News che – con titoli un po’ altisonanti, a caccia di commenti – mostrava un giovane aggredito e derubato da quattro persone alle 5 del pomeriggio in città. Giulia Salemi ne è rimasta indubbiamente più toccata, dal momento che ha ammesso di conoscere la vittima, Michele. L’influencer ha infatti commentato il video con parole amare: "Molto dispiaciuta di vedere questo video perché conosco il ragazzo aggredito ma a prescindere è una vergogna quello che continua a succedere a Milano, per di più in centro e alle 5 del pomeriggio. Qualcuno vuole fare qualcosa o andiamo avanti così?". Il tutto appellandosi, taggandolo nel finale, al sindaco Beppe Sala.

Il precedente di Chiara Ferragni

Non è affatto escluso che possa arrivare la risposta di Beppe Sala alla storia Instagram di Giulia Salemi. Già a luglio dell’anno scorso, quando Chiara Ferragni – sempre sfruttando i social – denunciò al sindaco di Milano un altro allarme sicurezza, peraltro addirittura quotidiano ("Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua esserci a Milano, Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa"), Sala disse di voler rispondere solo tramite il lavoro, negando qualsivoglia allarme: "Le mie risposte sono sempre attraverso il lavoro (…) Lavoreremo ancora di più, non condivido quello che lei dice ma capisco che sia un tema delicato e che c’è una sensibilità della città".

