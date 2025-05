Giulia De Lellis incinta: arriva la conferma social (dolcissima). Poi il dettaglio choc sull'ex Damante L'influencer ha comunicato ai followers la bella notizia, pubblicando foto del pancione e una dedica (speciale) al compagno Tony Effe. E il nome del bambino sembra deciso.

Dopo la polemica degli ultimi giorni, con spoiler sulla gravidanza e reazione social (durissima) di Giulia De Lellis, oggi arriva la conferma. È stata al stessa influencer, con un post ricco di immagini e momenti dolci, a comunicare ai followers la bellissima notizia. La compagna di Tony Effe è effettivamente incinta, aspetta una bambina, e aveva una gran voglia (lo si capisce dalla mole di scatti condivisi) di gridarlo al mondo intero. Nel frattempo, suscita scalpore e curiosità il fatto che l’ex storico, Andrea Damante, sia pronto a diventare genitore proprio come Giulia. Nessun accordo sulle tempistiche, ovviamente. Ma il caso resta più unico che raro. Ecco i particolari qui sotto.

Giulia De Lellis, il post social (dolcissimo) che conferma la gravidanza

Con un carosello di immagini social, su Instagram, Giulia De Lellis ha finalmente confermato i sospetti degli ultimi giorni. È incinta, e il padre è il compagno Tony Effe. Nelle immagini, vediamo Giulia con il pancione (già bello grosso), oltre a scatti professionali con una tutina rosa, polaroid di momenti memorabili insieme a Tony. E tanti altri dettagli teneri. Ma il particolare che più è stato apprezzato, dai tanti fan che hanno commentato sotto il post, è senza dubbio la didascalia aggiunta da Giulia.

"Le tue ragazze", ha scritto la De Lellis taggando poi Tony Effe. E infatti i due aspettano ufficialmente una bambina, che a quanto pare nascerà in autunno, tra ottobre e novembre. Mentre il nome della primogenita in arrivo sembra già deciso.

Il nome della figlia di Tony Effe e il dettaglio sull’ex di Giulia De Lellis

È stato Tony Effe, infatti, a svelare la scelta sua e di Giulia. La piccola in arrivo si chiamerà Priscilla, nome di origine latina che significa "antica, venerabile". Una scelta particolare ma apprezzatissima dai fan. E soprattutto dagli amici vip della coppia, che hanno commentato in massa sotto il post della De Lellis riempiendo il duo di complimenti.

Su tutti, Cecilia Rodriguez ha scatenato la sua gioia così: "Innamorata dal momento zero di voi due, vi voglio davvero bene". Mentre Sophie Codegoni ha aggiunto: "Ma che meraviglia, tantissimi auguri". Chi invece non ha reagito, per ovvi motivi, è l’ex di Giulia Andrea Damante. Anche perché è parecchio impegnato, con una coincidenza che ha sorpreso moltissimi fan.

Damante infatti aspetta un figlio dall’attrice Elisa Visari (il parto è previsto per il prossimo settembre). E dire che un tempo Giulia e Andrea desideravano un futuro insieme. Mentre adesso avranno due futuri separati, entrambi come genitori ed entrambi felici, certo. Ma a volte il destino fa scherzi strani.

