Giulia De Lellis: "Tony Effe è premuroso e meraviglioso. Andrea Damante? Era una relazione tossica" La influencer romana si racconta in una lunga intervista in cui svela molto dei suoi amori più celebri e chiacchierati: cosa ha detto

Giulia De Lellis a tutto campo. La influencer romana si è raccontata in una lunga intervista a Repubblica in cui, grande spazio hanno avuto i suoi celebri e chiacchieratissimi amori. Quello del passato, scoccato negli studi di Uomini e Donne con Andrea Damante e che si è rivelato anche un estenuante tira e molla, e quello di oggi, anch’esso perennemente sotto l’occhio dei media, con il discusso trapper romano Tony Effe.

Il cantante è stato da poco al centro di una bufera per il caso del concerto al Circo Massimo di Capodanno, con il Comune che prima lo chiama insieme a Mahmood e Rose Villain ad animare il San Silvestro capitolino per poi, scoppiate le polemiche relative ai testi del cantante, ritirare l’invito. Tony Effe canterà le sue rime a breve Sanremo 2025, mentre Giulia De Lellis, sarà presenza fissa al Dopo Festival. Dice la influencer sulla burrasca polemica che ha travolto il compagno: " Io posso dire che è una persona meravigliosa, che fa un genere di musica abbastanza particolare. A me i testi non infastidiscono perché vivo con una persona che so perfettamente che valori ha e quanto sia un uomo attento. E per attento intendo tante cose, dolce, gentile, premuroso, protettivo. La sua musica può piacere o meno. Chi la vuole ascoltare la può ascoltare, a chi dà fastidio può sentire altro. Ci sono tantissimi artisti incredibili. Insomma si possono ascoltare altre cose".

Un attestato di affetto e di stima che, con gli occhi dell’amore, descrive un Tony Effe dolce e premuroso, lontano anni luce dai personaggi delle sue canzoni. Se queste parole fanno capire che l’amore tra i due, a lungo tenuto segreto, continua a gonfie vele, non mancano riflessioni sull’altra relazione celebre di Giulia De Lellis, ovvero quella, tormentatissima, con il suo storico ex Andrea Damante. Alla domanda se quella con l’ex tronista Giulia De Lellis la definirebbe una relazione tossica, la influencer risponde: "La ricordo con affetto, nonostante sia stata una storia sofferente, tossica se vogliamo definirla tossica. L’amore non va bene quando non ci migliora a vicenda, quando ci si fa male a vicenda e basta. Bisognerebbe avere l’intelligenza e la lucidità di capire quando è arrivato il momento di chiudere. Però non sempre si riesce ad avere quella lucidità. E quindi, a quel punto si entra in una situazione di dipendenza affettiva"

