Giulia De Lellis “è incinta di Tony Effe”: scatto inequivocabile e retroscena sul nome. Le parole dell'influencer Giulia De Lellis sarebbe incinta, aspetterebbe assieme a Tony Effe il primo figlio: lo scatto di 'Chi' svela ufficialmente la gravidanza dell'influencer.

Giulia De Lellis è incinta e tra qualche mese renderà papà il rapper Tony Effe. La notizia della gravidanza è esplosa questo pomeriggio, al termine di una settimana di voci che circolavano riguardo alla dolce attesa dell’influencer e imprentrice romana. A confermarlo è il settimanale ‘Chi’ che ha pubblicato su Instagram due scatti in cui la De Lellis appare con un pancino pronunciato e inequivocabile.

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, lo scoop di Chi

Nelle foto si vede Giulia De Lellis mentre "alza la T-shirt" – come scrive il magazine – per fotografare il pancino e magari condividere lo scatta con la ristretta cerchia di amici e parenti già al corrente della gravidanza. "Il rapper e l’influencer hanno trascorso un weekend a Villa D’Este, ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori", si legge nell’articolo.

Pubblicamente, però, i due non hanno ancora fatto alcun annuncio di sorta, preferendo gestire con discrezionel’arrivo del loro primogenito. Da settimane, però, la notizia della gravidanza di Giulia De Lellis circolava sul web e alcuni fonti hanno già svelato quale sarebbe il sesso del bebè e il nome scelto dai neo-genitori: si tratterebbe di una femminuccia che si chiamerà Priscilla. Qualora la notizia della gravidanza fosse confermata, sarebbe una svolta importante nella vita di Giulia De Lellis e Tony Effe, due giovani che – dopo aver raggiunto il successo nei loro rispettivi ambiti professionali – sono pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro vita privata.

Giulia De Lellis e Tony Effe, la storia d’amore

La love story tra Giulia De Lellis e il rapper Tony Effe è iniziata la scorsa estate ed è iniziata quasi per gioco, poiché i due sembrava appartenere a universi talmente distanti che difficilmente avrebbero potuto costruire una relazione solida. Lei influencer abituata a copertine patinate e glamour, lui rapper bello e dannato, hanno iniziato a frequentarsi in silenzio e – nonostante le ripetute voci di crisi – a distanza di un anno il loro amore va a gonfie vele. Proprio Giulia De Lellis poche settimane va aveva smentito i rumors riguardo a una loro possibile separazione: "Inventano semplicemente perché non sanno nulla di noi, ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi lo spettacolo a volte divertente altre volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana. Ps: se i nostri amici raccontassero i fatti nostri, non sarebbero davvero i nostri amici".

La reazione di Giulia De Lellis al rumors sulla gravidanza

Poche ore dopo il post di Chi con le foto del pancino di Giulia De Lellis, la diretta interessata nel corso di una diretta Instagram ha rilasciato un commento che sembra dedicato proprio ai pettegolezzi relativi alla sua dolce attesa: "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?" ha detto l’influencer, che a quanto pare non ha ancora intenzione di fare annunci ufficiali relativi alla sua vita privata.

