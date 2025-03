Giulia De Lellis e Tony Effe: crisi in vista? La Milano Fashion Week accende i gossip ma non spegne i dubbi Giulia De Lellis e Tony Effe insieme alla Milano Fashion Week, ma ecco perché invece che scacciacrisi sembra una conferma.

La Milano Fashion Week ha riportato Giulia De Lellis e Tony Effe sotto i riflettori, ma non ha placato le chiacchiere su una possibile crisi. I due, ospiti alla sfilata di Ermanno Scervino, si sono mostrati insieme, sorridenti e affiatati. Eppure, per gli esperti di gossip che spopolano sui social, questo potrebbe essere solo un ultimo atto di una storia tenuta in piedi per convenienza. Si vocifera infatti che Giulia De Lellis e Tony Effe stiano recitando la parte della coppia felice solo per onorare contratti con brand e agenzie, mentre il loro legame sarebbe ormai sul filo del rasoio.

Tony Effe e Giulia De Lellis protagonisti di un equivoco che fa sorridere

Alla fine dello show di Scervino, un piccolo incidente ha strappato qualche risata. I due si stavano dirigendo verso un’auto nera quando l’autista li ha bloccati: "No, questa è per Elisabetta Gregoraci!" ha detto. Giulia, già con un piede dentro, è scoppiata a ridere e ha chiamato Tony, che nel frattempo si era fermato a scattare foto con i fan. Imbarazzati ma divertiti, si sono allontanati incrociando proprio la Gregoraci, che ha accolto la situazione con un sorriso ironico. Un momento leggero, che però non è bastato a convincere i più scettici sulla solidità della coppia.

Da Sanremo in coppia alle voci di rottura

I rumors su Giulia De Lellis e Tony Effe sono esplosi dopo Sanremo, dove Tony non ha brillato in classifica ma sicuramente per il gossip delle sue collane. Secondo alcune indiscrezioni, riportate anche dal settimanale Oggi, la loro relazione, iniziata la scorsa estate, sarebbe stata messa a dura prova da gelosie e discussioni continue. Superata l’esperienza all’Ariston, Tony Effe si è immerso nella Milano Fashion Week, un mondo che conosce bene: da Gucci, il 25 febbraio, era seduto in prima fila da solo, mentre da Scervino ha scelto di farsi accompagnare da Giulia De Lellis. Ma è proprio questa apparizione congiunta a sollevare sospetti: sui social, i due hanno postato solo un video promozionale della sfilata dove non si vedono, entrambi con l’hashtag #adv, e nulla di più personale.

Una crisi mascherata da sponsor?

Per molti osservatori, l’uscita di Giulia De Lellis e Tony Effe alla Fashion Week potrebbe essere una mossa studiata a tavolino. "Sono insieme solo per lavoro", sussurrano i bene informati sui social , convinti che la coppia stia prolungando una collaborazione professionale già pianificata, in attesa di un annuncio ufficiale di rottura. Tony, habitué delle sfilate Gucci (dove era già stato lo scorso giugno e settembre per le collezioni Primavera/Estate 2025), sembra a suo agio negli eventi mondani, così come Giulia e per questo potrebbero aver deciso di fare la doppia sponsorizzazione.

La Fashion Week: vetrina o specchietto per le allodole?

Se l’obiettivo era smentire le voci di crisi, l’apparizione di Giulia De Lellis e Tony Effe da Scervino non sembra aver centrato il bersaglio. Al di là di quel singolo evento, la coppia non ha condiviso altro: niente foto insieme, niente Stories che trasmettano complicità. Il video sponsorizzato della sfilata, identico sui loro profili, sa più di dovere che di sentimento. E mentre Tony continua a godersi le passerelle – forte del legame con Gucci, che lo ha vestito anche a Sanremo – i dubbi sulla loro storia restano. Sarà solo questione di tempo prima che la verità venga a galla? Giulia De Lellis e Tony Effe continuano a tenere banco e si attendono novità social.

