Giulia De Lellis festeggia la sua prima Festa della Mamma: “Essere madre è un dono incredibile” Giulia De Lellis con un lungo post sui suoi social ha celebrato la festa della mamma, lei e Tony Effe attendono Priscilla.

Per Giulia De Lellis questa Festa della Mamma ha un sapore completamente nuovo: per la prima volta, infatti, la celebre influencer e imprenditrice la celebra con una nuova consapevolezza, quella della maternità. In attesa della sua primogenita, Priscilla, Giulia ha condiviso sui social l’emozione di questo momento unico, che sta vivendo accanto al compagno Tony Effe, con cui forma una delle coppie più chiacchierate del panorama dello spettacolo italiano. I due negli scorsi mesi sono stati insieme anche a Sanremo, ma erano in molti a malignare di come si trattasse di una relazione a fini pubblicitari. L’annuncio della gravidanza sembra aver convinto anche i più scettici sulla genuinità dei loro sentimenti.

La notizia della gravidanza è diventata ufficiale nei primi giorni di maggio, quando la stessa Giulia ha deciso di confermare pubblicamente la dolce attesa. Da allora, ha iniziato a mostrare con maggiore frequenza immagini che ritraggono le trasformazioni del suo corpo e il suo viso sorridente, sereno, consapevole del profondo cambiamento che sta attraversando.

Giulia De Lellis il post per la Festa della Mamma

In occasione della giornata dedicata a tutte le madri, Giulia ha affidato al suo Instagram un pensiero dedicato a se stessa. Accanto a una foto che la ritrae con il pancione, ha scritto un messaggio carico di emozione, condiviso sia sul suo profilo personale sia su quello della sua azienda, Audrer.

"Comincio a guardare il mondo con occhi diversi, quelli di una mamma" ha scritto l’influencer. "E nel farlo capisco profondamente la forza, la dolcezza e il coraggio che ogni madre porta nel cuore e nella quotidianità di chi la circonda. Che dono incredibile".

Il messaggio prosegue con un augurio rivolto a tutte le donne che vivono o si preparano a vivere la maternità: "A tutte le mamme, quelle che lo sono da sempre, quelle che lo stanno diventando, quelle che lo saranno, auguro una giornata piena di luce, riconoscenza e amore. Perché essere mamma è il viaggio più intenso, sorprendente e meraviglioso che ci sia. Buona Festa della Mamma".

Giulia De Lellis, che ha sempre saputo raccontarsi attraverso i social, condivide così anche questa nuova fase della sua vita. La nascita della piccola Priscilla segnerà per lei l’inizio di un capitolo nuovo, fatto di amore incondizionato e scoperte quotidiane, da vivere con il sorriso e la forza che da sempre la contraddistinguono. Magari sempre con accanto Tony Effe pronto a sostenerla.

