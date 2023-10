Giornata di aerei sopra la casa del Grande fratello: messaggi per Beatrice e i #Baciozzi Momenti di alta tensione nella casa del Grande fratello, a causa di alcuni messaggi fatti volare sopra il loft, per Massimiliano è proprio una giornata "No"

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Si è rivelata una giornata ricca di eventi, questo sabato al Grande fratello. Non tanto per le cose successe in casa, come il tentativo di riappacificazione tra Beatrice e Massimiliano e il chiarimento tra Paolo e Letizia, quanto più che altro per quello successo fuori dalla casa. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell’inaugurazione della stagione degli striscioni volanti sopra la casa più spiata d’Italia. Esatto, perché oggi non abbiamo avuto solo il primo messaggio aereo di questa edizione, ma addirittura due messaggi. La cosa più divertente però non è stata ancora detta, cioè che entrambi i messaggi non faranno assolutamente piacere a Massimiliano, motivo per cui il web si è già scatenato in merito con alcuni meme, ma andiamo per ordine.

Il messaggio dai fan di Beatrice

Il primo messaggio è quello dedicato alla concorrente più divisiva della casa, nonché acerrima nemica di Massimiliano: Beatrice. I due attori hanno avuto molti screzi dall’inizio della trasmissione, e nonostante cerchino di seppellire l’ascia di guerra, le tensioni sono sempre alte. Sul giardino della casa è stato visto quindi volare uno striscione che riportava la scritta "Bea regina di cuori. L’Italia ti ama #fan". Tutti sono parsi immediatamente su di giri, correndo verso l’esterno per leggere il messaggio, anche la stessa Beatrice, che ha gioito molto, mentre il compagno Giuseppe l’abbracciava dicendole di godersi il momento. Intanto, oltre a godersi lo spettacolo, alcuni concorrenti hanno auspicato di riceverne uno anche loro prima o poi, in un attimo di sana gelosia per l’evento. L’attrice ha colto la palla al balzo per fare gli auguri al figlio, che oggi festeggia il suo compleanno: "Wow che cosa immensa è davvero bellissimo. Vale lo dedico a te questo è tuo. Questo è per te Valentino che hai insistito tanto perché venissi in questo programma. Per il tuo compleanno è il regalo più bello. Amore questo è per te, che hai insistito tanto. Vale tutto tuo, tutto per te. E grazie a chi l’ha mandato, grazie davvero, grazie ragazzi".

Il messaggio per la giovane coppia

Poi è arrivato l’altra sorpresa, ancora più inaspettata della prima, anche perché riguarda la ship tra due persone che al momento, di stare insieme proprio non ne vogliono sapere. Si tratta di Heidi Baci e Vittorio Menozzi, o come sono stati ribattezzati dai fan: I Menozzi. Infatti poco dopo è stato il loro turno, e un nuovo aereo ha solcato i cieli della casa, riportante la scritta: "V&H. We love you. No lontani. #Baciozzi". Le reazioni degli inquilini sono tutte da ridere: "Non fate uscire Max, non fate uscire Max" ripete Menozzi, "Quindi fuori c’è il team Baciozzi e il team Heidassi?", chiede Heidi ipotizzando i nomi delle ship. Questo perché per breve tempo, dopo che Heidi ha chiarito di non essere interessata a Massimiliano, ha considerato di frequentare Vittorio, ma le cose non sono andate bene per nessuno dei due, e si è riavvicinata a Massimiliano, che non ha mai smesso di sperare in un ritorno della giovane. Dopo, Giuseppe ha infatti chiesto a Varrese come avesse preso il messaggio, e lui ha risposto con un contrariato e lapidario: "Non bene". Insomma, una giornata "No" per l’attore.

Potrebbe interessarti anche