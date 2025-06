Roberta Bruzzone, chi è il marito Massimo Marino, l'uomo 'giusto' per la criminologa I due sono sposati dal 2017 e per l'opinionista si tratta del secondo matrimonio: "Facciamo tutto insieme".

Roberta Bruzzone debutta su Rai 2. Oggi, sabato 21 giugno 2025, la criminologa sarà protagonista sulla seconda rete con la prima puntata di "Nella mente di Narciso", il programma true crime che indaga sui casi più discussi di cronaca nera puntando i riflettori sull’analisi della personalità dei colpevoli.

Presente ormai da anni in diverse trasmissioni per parlare dei casi di cronaca nera più cruenti e discussi del nostro Paese, Bruzzone è un personaggio divisivo ma anche molto amato dal pubblico, e le curiosità su di lei sono tante. Sposata in seconde nozze con Massimo Marino, l’opinionista era già salita all’altare con Massimiliano Cristiano, matrimonio durato dal 2011 al 2015. Dopo due anni dalla rottura, ha poi ritrovato l’amore accanto all’attuale compagno, con cui condivide anche a passione per le moto. Scopriamo di più.

Massimo Marino, chi è il marito di Roberta Bruzzone: "Facciamo tutto insieme"

"Massimo è esattamente la persona che speravo di incontrare nella vita. Ho aspettato un po’, ma alla fine nove anni fa è arrivato l’uomo giusto". Così Roberta Bruzzone a Repubblica parlava del marito, Massimo Marino, l’uomo che le rubò il cuore dopo due anni dalla fine del suo matrimonio con Massimiliano Marino. Funzionario della Polizia di Stato a capo della divisione anticrimine della questura di Cagliari, l’uomo è convolato a nozze con la criminologa nel 2017. L’ex comandante operativo dei Nocs e l’opinionista pare si siano conosciuti sul lavoro, precisamente durante una cena, dove è scattata immediatamente il colpo di fulmine.

Entrambi impegnati in professioni intense, pare abbiano deciso di comune accordo di non portare mai dentro casa i problemi legati alla loro attività, preferendo condividere tutto il resto, come la passione per le moto: "Noi facciamo tutto insieme. Lui è una persona estremamente protettiva. La mia è una posizione un po’ particolare, quindi mi accompagna spesso anche negli eventi pubblici ed è molto attento che non mi succeda niente", raccontava Bruzzone nel salotto di Vieni da me, il programma di Rai 1 che conduceva Caterina Balivo.

La scelta drastica sui figli e l’addio a Ballando con le stelle

Roberta Bruzzone non ha figli, una scelta ponderata di cui ha parlato durante l’intervista a Belve di Francesca Fagnani: "Perché non desideravo averne? Credo che per il tipo di vissuto che ho io sarei stata una pessima madre, troppo protettiva, ingombrante ed esigente (…) forse non sarei stata una buona madre. Ma non solo. La realtà è che il desiderio profondo non l’ho mai provato. È stata una mia scelta, non me la sono sentita".

Oltre ai suoi impegni televisivi legati alla sua attività da criminologa, Roberta Bruzzone per anni è stata anche un volto fisso di Ballando con le stelle, a cui ha partecipato dal 2017 al 2021 in qualità di giudice speciale. Nel 2022, Bruzzone ha annunciato la sua assenza da Ballando con le Stelle, spiegando su Instagram il motivo della sua decisione: "Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti".

