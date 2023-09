Caso Lollobrigida, nuove pesanti accuse dell'ex marito contro Piazzolla Dopo la richiesta di condanna per circonvenzione di incapace per l'ex assistente dell'attrice, il suo ex marito ha lanciato nuove pesanti accuse.

In questi giorni si è tornati a parlare del caso del patrimonio di Gina Lollobrigida. Al centro dell’attenzione c’è Andrea Piazzolla, assistente e tuttofare dell’attrice scomparsa nel mese di gennaio, che nella giornata di ieri è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione con l’accusa di circonvenzione di incapace e la sottrazione di numerosi beni del patrimonio della diva tra il 2013 e il 2018. La condanna è stata richiesta dalla pm di Roma Eleonora Fini, ed è in attesa di conferma (o di assoluzione) da parte dei giudici. Intanto, però, è tornato sulla vicenda anche l’ex marito dell’attrice, Javier Rigau.

Gina Lollobrigida, nuove accuse di Rigau a Piazzolla

Intercettato dai microfoni di Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, Javier Rigau ha rivolto nuove e pesanti accuse ad Andrea Piazzolla. L’imprenditore spagnolo era presente all’udienza del processo a carico dell’assistente di Gina Lollobrigida, e ha parlato di quest’ultimo come di un uomo senza scrupoli. "Quello che mi fa male è la figura, davanti a tanta gente, che ha fatto Gina sfrattando il suo unico nipote ancora minorenne che viveva a casa sua e il figlio che tutta la vita ha vissuto con lei", ha dichiarato Rigau. "Lei è sempre stata una buona madre e una buona nonna. Se Gina ha fatto questo è stato sotto circonvenzione. Aspettiamo la sentenza". L’ex marito di Gina Lollobrigida ha anche parlato del comportamento tenuto da Piazzolla durante l’udienza: "Vedere Piazzolla che piangeva in aula è stata una cosa assurda, l’ha fatto solo per farsi vedere dal giudice", ha raccontato l’imprenditore.

Sempre di fronte alle telecamere di Storie Italiane, Javier Rigau ha lanciato un altra pesantissima accusa nei confronti di Andrea Piazzolla, da lui accusato di aver fatto sparire un’enorme somma di denaro. "Dopo essermi separato dal lei nel gennaio del 2013, a maggio sono stati venduti i suoi gioielli, e lei non se ne sarebbe mai separata", ha dichiarato l’imprenditore. "Hanno detto, sia Piazzolla, che Gina "plagiata", che i soldi della vendita, più di 4milioni e mezzo di dollari, sono andati prima sul conto di Gina a Monaco e dopo in beneficenza", ha raccontato Rigau, sostenendo però che non si tratti della verità. "Questa è una bugia, sono stati fatti sparire. È stata una truffa dire a tutto il mondo che è stata fatta una donazione di 4 milioni e mezzo". Dopo queste dichiarazioni da parte di Javier Rigau, anche la stessa Eleonora Daniele è intervenuta sul tema, sul quale in studio è nato un dibattito. La conduttrice ha voluto prendere le distanze da quanto affermato dall’imprenditore, precisando che per il momento queste accuse non sono state né confermate né smentite. La sentenza definitiva, durante la quale verrà a galla la verità, è prevista per il mese di novembre.

