Giletti in Rai, intoppi: “La firma tarda ad arrivare”. Cosa succede La trattativa con viale Mazzini non sembra essere in discussione, ma i tempi dilatati rischiano di complicare la produzione dei due nuovi programmi

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai sembrerebbe ormai cosa fatta, ma i lunghi tempi della trattativa tra il conduttore e viale Mazzini rischiano di fare emergere i primi problemi. Come rivelato dal portale TvBlog in un retroscena, infatti, al momento la firma di Giletti "tarda ad arrivare" e la produzione dei suoi due nuovi programmi Rai previsti per gennaio 2024 potrebbe risentirne. Scopriamo cosa sta succedendo e analizziamo la situazione.

Massimo Giletti in Rai: la firma che non arriva

La lunga trattativa che ha porterà al ritorno di Massimo Giletti in Rai sembrava essere giunta ormai ai dettagli lo scorso mese. Dopo sei anni al timone di Non è l’Arena su La7, infatti, per il conduttore era pronto un netto cambio di stile con sette puntate di un nuovo programma di varietà e intrattenimento. Come svelato da TvBlog, però, alcuni intoppi starebbero dilatando i tempi.

Al momento il ritorno di Giletti non sembra essere in discussione: l’ad Rai Roberto Sergio si è sbilanciato sulla questione in maniera molto diretta e difficilmente il tutto salterà. Quello che preoccupa, come anticipato, è la tempistica. La firma non arriva e i ritardi rischiano di complicare la produzione dei due speciali in programma a gennaio 2024. I primi nuovi impegni di Giletti in Rai che avrebbero sancito il suo ritorno nella tv pubblica dopo cinque anni erano infatti fissati per il 3 gennaio 2024 (per festeggiare i 70 anni della tv su Rai 1) e per il 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria. Sebbene si tratti di due sole serate – come rivelato da TvBlog – al momento "tutto è ancora fermo" e i prossimi impegni televisivi sarebbero ancora "due fogli bianchi". L’attesa della firma e dell’ufficializzazione del ritorno di Giletti in Rai rischia così di mettere a repentaglio la produzione dei due speciali di gennaio che hanno ancora bisogno di tempo per essere preparati.

Dopo queste due serate, ricordiamo, Massimo Giletti dovrebbe passare al timone di un nuovo programma di varietà, anche se il giornalista non ha mai nascosto il desiderio di tornare nel mondo delle inchieste e, forse, di riportare la sua "creatura" L’Arena nuovamente nella tv di Stato dopo la parentesi su La7 di Non è l’Arena, conclusasi con il discussissimo addio alla rete di Urbano Cairo. Secondo altre fonti, inoltre, Massimo Giletti sarebbe in pole per ereditare lo slot del martedì sera sui canali Rai, su Rai 2 al posto di Belve di Francesca Fagnani (che ha minacciato l’addio) o su Rai 3 per prendere il posto di Nunzia De Girolamo (in crisi di ascolti) ad Avanti popolo.

