De Girolamo come D'Amico, Avanti Popolo rischia: "Caduto il tabù della chiusura anticipata" Con il deludente 2,6% di share dell’ultima puntata la conduttrice rischia di fare la “fine” di Ilaria D’Amico dopo Natale, ma c’è ancora una speranza

Avanti popolo naviga in cattive acque e il futuro di Nunzia De Girolamo si fa sempre più incerto. Il nuovo talk show di Rai 3 ha infatti deluso ancora le aspettative e la terza puntata ha fatto registrare un deludente 2,6% di share, venendo travolto dalla concorrenza (addirittura "doppiato" da Francesca Fagnani con Belve e dall’ex Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca). Stando alle ultime indiscrezioni, e in particolare a quanto rivelato dal sito Dagospia, per Avanti popolo sarebbe ora "caduto il tabù della chiusura anticipata" e Nunzia De Girolamo rischia di fare la stessa "fine" di Ilaria D’Amico, che l’anno scorso fu costretta a lasciare il suo programma a tema politico Che c’è di nuovo dopo Natale. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Nunzia De Girolamo, Avanti popolo a rischio

All’esordio dello scorso 10 ottobre Avanti popolo segnò un anonimo 3,4% di share; numeri che furono poi migliorati con il secondo appuntamento (4,3%) grazie all’ospitata di Fabrizio Corona e le sue rivelazioni "scottanti" (poi rivelatesi un nulla di fatto) sul caso calcioscommesse. La terza puntata di martedì scorso, però, ha registrato il dato peggiore – 2,6% di share e 432mila spettatori – facendo scattare l’allarme in casa Rai. Avanti popolo e Nunzia De Girolamo sono sprofondati sotto i colpi della concorrenza, venendo doppiati da Francesca Fagnani e Belve su Rai 2 e dall’ex Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4, ma anche quadruplicati da Veronica Gentili e Le Iene e da Giovanni Floris con DiMartedì, per poi essere superati persino da Pechino Express su TV8.

Nonostante la politica della nuova Rai, al momento, sembri essere quella di proseguire a oltranza malgrado numeri deludenti (Avanti popolo non è che l’ennesimo flop dopo Il mercanti in fiera, La volta, Chesarà… e tanti altri), per il programma di Nunzia De Girolamo si potrebbe già riflettere su una chiusura anticipata. Il giornalista Giuseppe Candela aveva già paventato la possibilità su Twitter, e il sito Dagospia ha iniziato a parlare della caduta del "tabù" della chiusura anticipata, che potrebbe arrivare con le vacanze di natale, proprio come accaduto a Ilaria D’Amico l’anno scorso.

Il precedente: Ilaria D’Amico

Nunzia De Girolamo rischia così di subire la stessa sorte di Ilaria D’Amico in Rai. La compagna di Gianluigi Buffon prese il timone del programma a tema politico Che c’è di nuovo senza mai ingranare, e fu costretta a chiudere anzitempo a Natale 2022, con l’ultima puntata in onda il 12 gennaio 2023 al 2,45% di share che mise la parola fine sul programma.

Per Nunzia De Girolamo, tuttavia, la situazione è differente: la conduttrice rientra nei piani Rai e sarà sicuramente coinvolta in progetti futuri. Inoltre, il team di Avanti popolo è fiducioso in una ripresa dal momento che, a partire dalla prossima settimana, Francesca Fagnani farà spazio ad Alessia Marcuzzi e Boomerissima, una concorrenza di casa meno "ingombrante" per il programma.

Potrebbe interessarti anche