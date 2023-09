Giletti e il ritorno in Rai, affare fatto. E spunta ipotesi Non è l’Arena bis La trattativa con viale Mazzini per le sette puntate di intrattenimento è ai dettagli, ma per il giornalista non è escluso un Non è l’Arena bis

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai sembrerebbe ormai cosa fatta e la trattativa con viale Mazzini è giunta ai dettagli. Dopo sei anni al timone di Non è l’Arena su La7, il giornalista tornerà nella tv pubblica nel 2024. Come svelato pochi giorni fa da Il Foglio, per lui è pronto un programma di varietà: sette puntate di intrattenimento che segneranno un deciso cambio di stile dopo anni di inchieste. Questo accordo, tuttavia, non esclude che Giletti possa tornare anche alla guida del suo storico programma, come suggerito dalle parole di Alberto Dandolo. Scopriamo tutti i dettagli.

Massimo Giletti torna in Rai (con un sogno)

Le lunghe trattative tra Massimo Giletti e la Rai potrebbero essere finalmente giunte ai dettagli: il giornalista, come già emerso da numerose indiscrezioni, tornerà in viale Mazzini per darsi al varietà dopo tanti anni di inchieste a Non è l’Arena su La7. Dopo il clamoroso e discusso addio alla rete di Urbano Cairo, infatti, Massimo Giletti sarebbe pronto a firmare per la tv di Stato per sette puntate di intrattenimento di uno show la cui partenza sarebbe fissata nel corso del 2024. Un format indubbiamente più leggero per il giornalista, che non ha mai negato la fatica e i sacrifici che il mondo delle inchieste gli è costato nella sua carriera.

Questo accordo per il suo ritorno in Rai, tuttavia, non chiuderebbe a Giletti le porte del giornalismo e dei reportage in tv. Come riportato da un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo, infatti, il giornalista torinese starebbe parallelamente pensando un sogno che coltiva da tempo: tornare al timone di Non è l’Arena, magari riportandolo proprio in Rai. Massimo Giletti non ha mai nascosto il suo amore per la sua "creatura", il suo storico programma che ha condotto su La7 per lungo tempo e che potrebbe così fare il suo clamoroso ritorno in Rai (dove si chiamava ancora L’Arena) dopo sei anni.

Il programma sul web

Come emerso nei giorni scorsi, inoltre, Massimo Giletti sarebbe al lavoro anche su altri progetti. L’ex conduttore di Non è l’Arena starebbe pensando un format inedito destinato al web a tema attualità e cronaca. Un ritorno al mondo delle inchieste che deve ancora essere definito (non si sa se sarà un canale social, un blog sulla linea di Nicola Porro o un vero e proprio programma) e che riporterà Giletti al lavoro prima del suo sbarco in Rai.

