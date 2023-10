Avanti Popolo delude, De Girolamo rischia la sostituzione: due alternative Dopo i bassi ascolti del programma di Nunzia, secondo gli ultimi rumors la conduttrice potrebbe essere rimpiazzata con due papabili conduttori: ecco chi sono.

Il programma Avanti Popolo condotto da Nunzia De Girolamo ogni martedì su Rai 3 non sta ottenendo affatto i risultati sperati. E ora, oltre ai rumors che vedrebbero una possibile chiusura anticipata del programma, altri ancora affermano che il programma potrebbe continuare ma senza Nunzia De Girolamo, la quale potrebbe essere sostituita. Pare vi siano già due papabili conduttori che potrebbero prendere il suo posto. Ecco chi sono e cosa sta accadendo.

Nunzia De Girolamo flop, rischia la sostituzione: perché

Con una terza puntata che ha registrato appena il 2.6% di share, ad Avanti Popolo qualcosa potrebbe cambiare. Oltre all’indiscrezione che ipotizza una chiusura anticipata del programma (il quale secondo alcuni potrebbe non arrivare nemmeno a Natale) proprio come accaduto ad Ilaria D’Amico a causa degli ascolti deludenti, ora Dagospia dà voce a nuovi rumors che ipotizzano una sostituzione della conduzione. Ebbene sì, il programma Avanti Popolo da 200mila euro a puntata potrebbe continuare imperterrito, ma Nunzia De Girolamo potrebbe dover dire addio alla sua conduzione.

Chi potrebbe sostituire Nunzia De Girolamo

All’interno di questi grandi rumors sulla possibile sostituzione di Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo, aleggiano anche due papabili nomi, due possibili conduttori che potrebbero sostituirla. Secondo Dagospia il primo papabile sostituto sarebbe Massimo Giletti, in quanto Avanti Popolo altro non sarebbe che "Non è l’Arena risorto sotto nuove vesti, ma senza il Massimo nazionale".

Il ritorno di Giletti in prima serata su Rai 3 (che però non ha ancora definito ufficialmente il suo accordo con la tv di Stato) potrebbe essere visto di buon occhio dopo il grande esodo di tanti volti e conduttori che hanno lasciato la Rai preferendo altre reti (basti pensare a Bianca Berlinguer o a Fabio Fazio).

In alternativa a Giletti, sempre secondo Dagospia, il secondo nome papabile sarebbe quello di Antonello Piroso, molto seguito su Virgin Radio. Di recente, Piroso è stato ospite proprio ad Avanti Popolo e pare che i suoi interventi siano piaciuti molto. Senza mai dimenticare che Antonello Piroso gode della profonda stima e amicizia della premier Giorgia Meloni, un dato che certamente verrà preso in considerazione.

Tra le tante ipotesi di chiusure e sostituzioni, tutto è ancora da decidere. L’unica certezza rimane per ora la quarta puntata di Avanti Popolo con Nunzia De Girolamo, in onda su Rai 3 martedì 31 ottobre. Un appuntamento che sarà una sorta di prova del nove per le sorti sia della conduttrice all’interno del programma che del programma stesso. Gli ascolti si alzeranno o rimarranno fermi ai minimi termini? Non rimane che attendere.

