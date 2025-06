Massimo Giletti vola in tv con Lo Stato delle Cose, ma non negli affari. Il colpo incassato fa male L’azienda tessile di famiglia (di cui il conduttore detiene il 33,3%) ha chiuso il bilancio con un profitto inferiore alla metà di quello dell’anno precedente

Massimo Giletti si gode il successo de Lo Stato delle Cose, che continua a volare negli ascolti tv registrando numeri da record. Negli affari, però, le ‘cose’ non vanno benissimo. Il motivo? L’azienda tessile della famiglia Giletti (di cui il conduttore detiene il 33,3%, così come i suoi due fratelli) ha chiuso il bilancio 2024 il bilancio con un profitto inferiore alla metà di quello dell’anno precedente. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Massimo Giletti, i numeri da record de Lo Stato delle Cose

Non poteva iniziare meglio la settimana di Massimo Giletti in tv: ieri lunedì 2 giugno 2025 Lo Stato delle Cose ha toccato addirittura il 7,7% di share con 1 milione e 197mila spettatori, registrando il nuovo record stagionale del programma, migliorando (e non di poco) il 5,8% di share della puntata precedente. Cavalcando l’enorme eco mediatica del delitto di Garlasco e grazie ai risvolti inediti di ieri sul caso, infatti, Lo Stato delle Cose continua a volare in prima serata su Rai 3 staccando la concorrenza degli altri talk show del lunedì, Nicola Porro e Quarta Repubblica su tutti. Fuori dal piccolo schermo, però – come detto – Massimo Giletti deve fare (letteralmente) i conti con la situazione dell’azienda della famiglia.

Il brutto colpo negli affari: l’azienda tessile Giletti in caduta?

Come spiegato dal portale Affari Italiani, l’azienda di famiglia di Massimo Giletti sta iniziando a mostrare qualche segno di "cedimento". La Giletti Spa, azienda tessile di cui il conduttore detiene il 33,3% (quota identica a quella dei fratelli Emanuele e Maurizio, che ricoprono rispettivamente il ruolo di amministratore e presidente della società), ha infatti chiuso il bilancio 2024 con un profitto da 229mila euro. L’anno scorso segnò quasi 515mila euro, a testimonianza anche di una "diminuzione dei ricavi passati anno su anno da 7,2 a 5,7 milioni, anche se i costi sono stati contenuti da 6,7 a 5,5 milioni".

"Il rallentamento del mercato iniziato nel secondo semestre del 2023 è purtroppo continuato per tutto l’esercizio con la conseguenza di una riduzione del fatturato dell’8,18%, inferiore peraltro alla media del mercato" spiega la nota integrativa dell’azienda con sede a Ponzone di Trivero, in provincia di Biella. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, inoltre: "Tra gli attivi figurano bot per circa 700mila euro e liquidità per 210mila euro. I soci in assemblea hanno deciso di riportare tutto l’utile a nuovo e in tal modo il patrimonio netto ha superato i 4,8 milioni".

