Giletti e Francesca Fagnani insieme: nuovo progetto in Rai? Cosa bolle in pentola La conduttrice di “Belve” ha condiviso sui social il video di una cena in compagnia del giornalista. Secondo alcune voci i due starebbero lavorando a un nuovo programma.

Francesca Fagnani e Massimo Giletti sono stati "pizzicati" insieme. Erano fuori a cena, e a darne testimonianza, in realtà, è stata la stessa conduttrice di "Belve". La Fagnani ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui riprende divertita l’ex volto di La7. Un breve video-sketch, nel quale la giornalista ironizza, con la sua solita verve, sul comportamento "galante" di Giletti. E i fan, ovviamente, si sono subito scatenati, ed è iniziata così a circolare l’indiscrezione che forse i due starebbero preparando un nuovo programma insieme. Dopo l’addio a "Non è l’Arena", per Giletti si era parlato in più occasioni di un ritorno in Rai. Che sia questa la volta buona? Vediamo i dettagli.

Giletti e Fagnani insieme, spunta l’ipotesi di un nuovo programma Rai

Una semplice serata tra amici o qualcosa in più? Francesca Fagnani e Massimo Giletti sono stati a cena insieme, ieri sera, e i fan non hanno potuto fare a meno di sbizzarrirsi. Secondo alcune ipotesi, infatti, i due conduttori si sarebbero trovati per discutere di un nuovo progetto in Rai, che li vedrebbe finalmente fianco a fianco alla conduzione di un inedito programma. Andiamo però con ordine.

È partito tutto da un video social della Fagnani. Poche ore fa Francesca ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia davvero particolare. Nelle immagini, riprese dal telefonino della giornalista, si vede Massimo Giletti seduto al tavolo di un ristorante insieme a lei. "Questo è un momento magico, amici", esclama la Fagnani mentre riprende il collega imbarazzato. "Io voglio testimoniare perché Massimo Giletti mi ha offerto un bicchiere di vino e lui ha preso la Coca-Cola". Giletti se la ride, ma poi replica tempestivo alla battuta dell’amica: "Tu fai passare per una roba storica una cosa normale".

E la storia della Fagnani non è ovviamente passata inosservata. Fan e curiosi si sono subito scatenati con le ipotesi più disparate. Si trattava solo di una cena tra amici o era invece un incontro di lavoro? Domanda lecita, dato che dopo il suo addio a La7 Massimo Giletti era stato più volte accostato a un ritorno in Rai. Possibile quindi, secondo alcune voci, che il conduttore sia al lavoro per preparare un nuovo programma da condurre al fianco della giornalista di "Belve".

A proposito di Giletti. Negli scorsi giorni Il Foglio dava per chiuso un accordo con Viale Mazzini per la conduzione di tre speciali di infotainment. Gli appuntamenti sarebbero previsti per il prossimo gennaio, e riguarderebbero le celebrazioni di tre importanti ricorrenze: i 70 anni dalla nascita della televisione; i 100 anni da quella della radio; e 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi. E non sarebbe finita qui. Per Giletti si parla anche della conduzione di un programma di inchiesta e approfondimento in autunno. Vedremo se tutte queste indiscrezioni troveranno conferma.

