GialappaShow, ovazione social per l'ultima puntata

Social letteralmente impazziti per l’ultima puntata della quinta stagione del GialappaShow. Ieri sera, lunedì 26 maggio 2025, su Tv8 è andata in onda un’edizione straordinaria del programma, con una carrellata dei momenti Best of visti in questi mesi, più qualche chicca inedita. I fan hanno potuto così rivedere gli sketch più esilaranti degli scorsi appuntamenti, i grandi ospiti che si sono susseguiti e, ovviamente, i comici dello show come Marcello Cesena, Simona Garbarino, Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Stefano Rapone, Gigi&Ross, Alfredo Colina, Toni Bonji, Max Giusti, Carlo Amleto e tanti altri. Come sempre, la puntata è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, e anche ieri sera ha raggiunto buoni ascolti, con il 4,1% di share, riuscendo a battere il penultimo appuntamento di Audiscion in prima visione su Rai 2, che non è andato oltre il 3,5%.

GialappaShow chiude in bellezza, social impazziti: "Rido un sacco"

Questa quinta stagione di GialappaShow è stata un successo di pubblico e critiche. Anche ieri sera, l’ultima puntata è stata accolta con commenti divertiti sui social, e in molti già non vedono l’ora di rivedere in onda il programma: "Uffaaaaaa tornate presto, c’è bisogno di risate sane in questa vita", "Quindi confermato anche la prossima stagione, ottimo!". Una formula vincente che non si cambia quella del comic show, che mescola sapientemente sketch, parodie, umorismo serrato e sferzante, ospiti da urlo e, il commento immancabile con le voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Il pubblico su X, dove questa edizione straordinaria è stata un tripudio, ha apprezzato tutto, perfino la carrellata degli errori fuori onda: "Gli errori top, anche quelli". Altro best of da ricordare e amare per i telespettatori è stato quello con protagoniste le Signorine Buonasera: "Comunque la puntata con le tre signorine buonasera, per me è un si! Grazie Giappi!", "Ho scoperto Mariolina Cannuli e me ne sono innamorato", "La Cannuli ancora spacca di brutto!", "Per noi vecchi ragazzi nati negli anni ’80 Emanuela Folliero e Gabriella Golia significano molti ricordi e diottrie".

Amatissime anche le imitazioni, da quella di ‘Annalaisa’ a Marcella Bella, come anche le parodie: "Io voglio uno spin-off di #GialappaShow con i soli Gialappi che commentano #LaIslaDeLasTentaciones", "Il grande fratello rip è una delle cose più originali viste negli ultimi tempi in tv". "Sensualità a corte ed è subito il sig. Carlo!", "IL PESSONAGGIO PIÙ ICONICO DI QUESSA SSAGIONE È FANTONIO". Insomma, GialappaShow piace, fa parlare, diverte e il pubblico aspetta solo la sesta stagione.

