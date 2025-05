Benedetta Parodi rimpiazzata da Brenda Lodigiani, terremoto a Bake Off Italia: cosa cambia e chi va via La conduttrice lascerà il cooking show dopo 12 anni e passerà il testimone alla comica: alla giuria confermati Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia

Svolta storica a Bake Off Italia. Benedetta Parodi, infatti, lascerà la conduzione del programma dopo 12 anni. Volto simbolo del programma, la conduttrice sarebbe pronta a passare il testimone all’attrice e comica Brenda Lodigiani, chiamata alla sua prima esperienza in un cooking show. Scopriamo tutti i dettagli.

Benedetta Parodi, l’addio a Bake Off Italia

Correva l’autunno del 2013 quando Benedetta Parodi fece il suo debutto al timone di Bake Off Italia – Dolci in forno. In ben 12 anni di conduzione – come detto – la conduttrice piemontese è diventata il vero e proprio simbolo del cooking show tra esterne, prove di creatività, prove a sorpresa e tutto ciò che ha reso celebre il programma di Real Time. Come rivelato da La Repubblica, tuttavia, Benedetta avrebbe deciso di dire addio a Bake Off Italia e di concludere la sua lunga avventura alla guida della trasmissione. Nonostante non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali da parte della conduttrice o della casa di produzione (il programma targato BBC è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery), sembra che a partire dalla 13esima edizione Bake Off Italia avrà un nuovo volto al timone.

Pronta a raccogliere l’eredità di Benedetta Parodi, infatti, ci sarebbe Brenda Lodigiani. Confermato invece il resto del cast, con la giuria formata da Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e la presenza come ospite fisso di tutte le puntate di Iginio Massari per la prova tecnica.

Brenda Lodigiani a Bake Off Italia: la nuova avventura in tv

Brenda Lodigiani sta vivendo un momento magico e di grande popolarità televisiva e si prepara dunque ad accettare una nuova sfida alla guida Bake Off Italia. Per l’attrice e comica lombarda si tratterebbe infatti della prima volta in un cooking show. Nata a Sant’Angelo Lodigiano nel 1987 da madre di origini sinti, in carriera Brenda ha preso parte al film di Maccio Capatonda Italiano Medio e alle pellicole de Il Terzo Segreto di Satira. In tv ha partecipato a numerosi programmi, da Quelli che il calcio a Fuoriclasse e Camera Cafè. Dopo la partecipazione a Lol 3 ha raggiunto il grande pubblico con le sue imitazioni di Orietta Berti, Ester Ascione e soprattutto Annalisa, diventate virali grazie al GialappaShow su TV8.

