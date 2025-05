Monica Setta: “Sembro l’incredibile Hulk”, lo sfogo contro l’imitazione al GialappaShow La conduttrice di Donne al bivio non ha gradito l'imitazione di Giulia Vecchio e sbotta: "Non è più satira". E svela un retroscena su Belve.

Fonte: IPA

CONDIVIDI

Monica Setta non ha gradito l’imitazione di Giulia Vecchio nel programma GialappaShow, in onda su Tv8 ogni lunedì sera. La conduttrice di Donne al Bivio, uno dei volti storici della Rai, ha caricato a testa bassa contro il modo in cui è stata rappresentata nello show della Gialappa’s Band, svelando inoltre i motivi che hanno portato alla mancata messa in onda della sua imitazione preparata da Vincenzo De Lucia per la trasmissione Belve.

Monica Setta contro l’imitazione al GialappaShow: "Sembro un mostro"

Parlando a Vanity Fair, Monica Setta ha spiegato perché non ha gradito l’imitazione che Giulia Vecchio ha fatti di lei per GialappaShow. Specificando di essere favorevole alla satira, la conduttrice nata a Brindisi ha chiarito che il motivo del suo malumore deriva dal modo grossolano e a suo dire esagerato in cui è stata rappresentata dall’imitatrice: "Mi è dispiaciuto essere rappresentata in maniera così estrema: sembro l’Incredibile Hulk. Milly Carlucci è stata proposta in maniera molto morbida e deliziosa mentre io, che in realtà sono molto minuta e ho il 38 di piede, appaio in maniera volgare. Mi hanno messo il naso adunco – che non ho -, mi hanno invecchiata e imbruttita. Sembro un mostro". Inoltre, la Setta ha aggiunto: "Sono 40 anni che lavoro: che bisogno c’è di diffamare la mia attività mettendo i piedi in faccia agli intervistati, quasi a dire che le mie interviste vengono fatte con i piedi? Spacciando, poi, donne comuni per vip: questa non è più satira, ma diffamazione".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Proprio l’imitazione dedicatale dal programma Gialappashow, inoltre, avrebbe portato alla conduttrice di Rai 2 diversi problemi sui social: "Ho ricevuto minacce orribili sui social, gente che mi diceva che faccio schifo, che sembro una trans, che devo morire. Questo mi ha spaventata, ed è per questo, anche alla luce di diversi messaggi di morte, che ho fatto un esposto agli uffici della squadra mobile della Questura di Roma contro ignoti".

Infine, il chiarimento sulla mancata messa in onda della sua imitazione a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Il comico De Lucia, infatti, aveva inserito Monica Setta nella lista di personaggi da rappresentare in chiave ironica, ma l’imitazione al momento non è andata in onda. Setta, però, ha spiegato di non essere stata lei a bloccarla, spiegando che a decidere lo stop dell’imitazione sarebbe stata la conduttrice Francesca Fagnani:

"È stata Francesca Fagnani a ritenere di non mandarla in onda, così come ha dichiarato lei stessa. Era dicembre, stavo vivendo un momento particolarmente delicato della mia vita privata e mi avrebbe fatto strano vedermi imitata in televisione in quelle settimane: ho fatto semplicemente presente il mio umore, e Francesca ha ritenuto più opportuno fermarsi".

Potrebbe interessarti anche