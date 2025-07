Roberto Ciufoli, la vita da comico, la testimonianza di un omicidio: dove riscoprire i film e le serie tv della Premiata Ditta Il comico è tornato in televisione al fianco di Pino Insegno per lo show Facci Ridere: dove vedere i film e le serie tv che hanno caratterizzato la sua carriera

Ci sono gruppi di comici che hanno segnato indelebilmente la cultura di massa del Paese: la Premiata Ditta è uno di questi. Fondato nel 1986 da Francesca Draghetti, Tiziana Foschi, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, ha regalato per 20 anni perle di comicità, a partire dai primi sketch sulla Rai in Pronto, chi gioca? e Pronto, è la Rai? Per il quartetto comico sono dei veri e propri trampolini di lancio per una carriera che va avanti almeno fino alla metà dei primissimi 2000. Dopo tanto teatro e qualche comparsati in serie tv di successo come Don Matteo e in vari reality show. Il 6 luglio 2025 torna in tv a fianco a Pino Insegno con lo show comico Facci Ridere. Riscopriamo assieme i film e le serie tv con Roberto Ciufoli in streaming.

Roberto Ciufoli e la Premiata Ditta: i film e le serie tv in streaming

L’esordio cinematografico di Roberto Ciufoli e della Premiata Ditta coincide con il film L’assassino è quello con le scarpe gialle. Roberto riceve da sua zia una fortunata eredità, a patto però che restauri un teatro di sua proprietà dove dare la prima de L’Amleto. Quel luogo rievoca nell’uomo brutti ricordi, perchè 25 prima vi ha assistito a un omicidio a opera di un suo compagno di classe. Purtroppo il film non è reperibile su nessuna piattaforma streaming.

Il grande successo del gruppo è senza dubbio Finchè c’è Ditta c’è speranza. La sic-com raccoglie numerosi sketch comici con i personaggi che hanno reso famosa la Premiata Ditta. Trovate alcuni episodi in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. Della Premiata Teleditta, invece, il programma andato in onda sulle reti Mediaset fino al 2006, è possibile reperire qualche spezzone e sketch comico sempre sul portale di Mediaset Infinity. Nel 2014 Ciufoli ha anche recitato nella pellicola The Answer, la risposta sei tu, diretta da Ludovico Fremont, in cui vestiva i panni del Professor Racina. Anche in questo caso, purtroppo, non sembra disponibile su nessun portale di streaming.

