Daniele Dal Moro: prima l’incidente, poi furia su Twitter (ce l’ha con Signorini?) L'ex gieffino in ospedale per una ferita all'occhio. Inoltre esplode la polemica sul presunto tweet contro il conduttore del Grande Fratello: cosa ha detto

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Fonte: Mediaset Infinity

Sono ore complicate per Daniele Dal Moro, che tramite la sua pagina Instagram ha raccontato ai suoi follower di essere stato protagonista di un incidente dopo il quale è finito in ospedale per alcuni accertamenti. I fan si sono immediatamente preoccupati per le sue condizioni di salute, ma l’ex gieffino li ha subito rassicurati mostrando il referto degli esami. Ecco cosa è successo.

Daniele Dal Moro, incidente in moto d’acqua

Questo weekend Daniele Dal Moro si stava godendo una giornata di relax in compagnia di alcuni amici, che si sono divertiti a bordo di una moto d’acqua. Purtroppo, però, l’ex gieffino ha perso il controllo della propria moto ed è stato sbalzato in acqua. Fortunatamente Dal Moro non ha riportato ferite gravi, ed è uscito dall’acqua con le sue gambe. Dopo l’incidente, però, ha deciso di recarsi all’ospedale Pederzoli, a Peschiera del Garda (in provincia di Verona), a causa di una ferita all’occhio: l’imprenditore ha mostrato su Instagram alcune foto in cui mostra un taglio appena sopra l’occhio, che i medici hanno definito "trauma facciale". Nulla di grave, dunque, per l’ex concorrente del Gf Vip, che subito dopo essere stato visitato ha condiviso sui social la foto del referto rilasciato dal medico, che ha effettuato una sutura. Nessun’altra complicazione per Dal Moro, che dovrà soltanto attendere che la ferita si rimargini.

Daniele Dal Moro contro Alfonso Signorini?

Intanto, lo stesso Daniele Dal Moro è finito al centro delle polemiche a causa di un tweet pubblicato ieri, a seguito dell’intervista di Alfonso Signorini a Verissimo. L’ex gieffino ha scritto "Pelato infame!", senza alcun riferimento: sono in molti, però, a pensare che il soggetto possa essere proprio il conduttore del Grande Fratello. Il motivo sarebbe legato alle dichiarazioni rilasciate da Signorini in merito alla passata edizione del Gf Vip, tra i cui concorrenti c’era proprio Daniele Dal Moro. Il padrone di casa ha ammesso di aver commesso degli errori, soprattutto per quanto riguarda il cast: nin per niente quest’anno Piersilvio Berlusconi ha voluto fortemente un rinnovo del programma, con una svolta anti-trash. "Le critiche dell’anno scorso erano fondate, purtroppo abbiamo sbagliato il cast, non siamo perfetti. Anche io mi ero innamorato di persone che nel corso del programma mi hanno deluso. E devo confessarti che questo disagio l’ho vissuto durante le dirette. Si è dato troppo spago alla volgarità espressiva e negli atteggiamenti. Questa è stata colpa nostra, ci metto io la faccia, mi scuso. Occorreva prendere le distanze da tutto questo", ha detto Signorini. E queste parole, a quanto pare, non sono proprio andate giù a Dal Moro.

Potrebbe interessarti anche