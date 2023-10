Gf Vip, Ginevra Lamborghini: "Frequentavo Edoardo prima di entrare". Dubbio sui GinTonic L’ex gieffina si è lasciata andare a un’inedita confessione sull’esperienza nel reality, che fa nascere dubbi sulla veridicità del flirt con Spinalbese.

A diverso tempo di distanza dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip che ha visto tra i protagonisti la bella Ginevra Lamborghini, lei stessa si è lasciata andare ad alcune inedite rivelazioni in merito al periodo dell’esperienza nel reality. In particolare, ha parlato della frequentazione che aveva prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, rivelazione che ha fatto sorgere molti dubbi sulla veridicità del flirt vissuto proprio nel reality con Antonino Spinalbese. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato Ginevra.

Ginevra Lamborghini parla del fidanzato Edoardo Casella

Durante una recente intervista a Novella 2000, Ginevra Lamborghini ha parlato a cuore aperto del fidanzato Edoardo Casella, rivelando alcuni dettagli della loro frequentazione prima dell’avventura di Ginevra all’interno della Casa del GF.

"Sono fidanzata e molto felice. Lui si chiama Edoardo, è di Bologna come me ed è la persona che frequentavo prima di entrare nella Casa del Gf – ha rivelato Ginevra – in realtà a quel tempo ci frequentavamo da un mese, tra noi non c’era una relazione consolidata e non si può dire che stavamo insieme. Ci stavano conoscendo. Una volta finita quell’esperienza ho lavorato tantissimo e ho avuto modo di riaprire il mio cuore soltanto quando sono tornata nella dimensione della normalità, prima dell’estate. Lui si è fatto risentire e semplicemente mi ha detto: ‘Perché non ci riproviamo davvero?’. E io ho detto: ‘sì’. In queste settimane è a Roma con me e ora è il mio primo fan per questa nuova avventura (a Tale e Quale show ndr)".

E i GinTonic? Realtà o semplice show?

Ricordiamo che, nel corso dell’esperienza al GF Vip, Ginevra aveva instaurato un rapporto molto bello con un altro concorrente: Antonino Spinalbese. Un rapporto che alla fine era apparso a tutti molto più di una semplice amicizia, tanto che in studio tra i due era scattato anche un bacio.

A seguito delle ultime rivelazioni di Ginevra, sono in molti a pensare che quel flirt sia stato allora soltanto uno show pensato dagli autori, una "storiella" creata proprio per le telecamere per cercare di accaparrarsi il consenso del pubblico e farlo affezionare alla coppia GinTonic (come venivano appunto chiamati Ginevra e Antonino insieme).

Non sappiamo con certezza se sia davvero così o meno. Ciò che è certo è che Ginevra ha detto più volte si essere stata sé stessa al 100% durante il reality, senza alcuna traccia di finzione. E il fatto che lei abbia specificato che, al tempo, frequentava Edoardo solo da un mese e non si poteva dire stessero insieme, lascia pensare che il trasporto per Antonino sia stato reale così come i dubbi di Ginevra in quel momento.

Ad ogni modo, a sapere la verità sono solo i diretti interessati; ciò che noi sappiamo con certezza è che ora Ginevra è felice con Edoardo, il suo primo fan nella nuova avventura intrapresa a Tale e Quale show.

