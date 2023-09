Grande Fratello, il gran rifiuto di Francesco Benigno (per un motivo dolcissimo) L’attore ha svelato di essere stato contattato dagli autori del reality di Canale 5. Lo volevano a tutti costi, ma lui ha preferito declinare per godersi il figlio appena nato

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Lunedì prossimo – dopo la rivoluzione voluta dal patron Pier Silvio Berlusconi – il reality show più seguito d’Italia riaprirà i battenti. Il cast del programma è ormai definito, anche se pochi sono i nomi veramente confermati. Tra questi, a quanto pare, non ci sarà l’attore Francesco Benigno, che recentemente ha rivelato di aver rifiutato la chiamata dei vertici Mediaset. Benigno, attraverso il suo profilo Facebook, ha infatti reso noto che sarebbe stato cercato a più riprese dagli autori di Canale 5. Categorico, a quanto pare, il suo "no". Ma vediamo tutti i dettagli.

Francesco Benigno e il suo "no" al Grande Fratello

Ci sarà Alfonso Signorini, alla conduzione. Ci sarà Cesara Buonamici, come opinionista. Ma nel nuovo Grande Fratello Vip, tra il cast, non comparirà di sicuro Francesco Benigno. L’attore siciliano, noto per aver recitato in molte serie Mediaset di successo – come "Palermo Milano-Solo andata" -, ha infatti rivelato di aver rifiutato la chiamata del reality di Canale 5.

"Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi", aveva scritto Benigno il 19 agosto, "che dite ci vado?". In quel momento l’attore era in attesa della nascita del figlio, il terzogenito, e non era affatto sicuro di volersi impegnare nella nuova avventura televisiva. Ora, tramite un post Facebook, ha reso nota la sua scelta finale.

"Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo Mio Figlio Adorooooooo". Con queste parole Francesco Benigno ha quindi chiuso la porta in faccia a Signorini e a tutti gli autori che (a suo dire) l’avevano voluto con tanta insistenza. Per l’attore quella del Grande Fratello non sarebbe comunque stata la prima esperienza in un reality, dato che nel 2005 aveva preso parte a "La Fattoria", venendo però eliminato nella quarta puntata.

Adesso Francesco Benigno si godrà i primi mesi di vita del suo terzogenito, Giovanni Roderico Tiago. Mentre qualcun altro prenderà il suo posto all’interno della Casa. Per scoprire chi sarà, servirà aspettare lunedì.

