Gf Vip, Antonella Fiordelisi e le frecciate contro Nikita Pelizon: amicizia al capolinea Nelle ultime ore l’indiretto e piccato botta e risposta tra le due ex vippone sta facendo discutere: l’accusa di attaccamento ai soldi sarebbe un indizio

Per quanto più volte messa in discussione, l’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi nata al Grande Fratello Vip è stata per lungo tempo una delle più solide dopo la conclusione della settima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini. La vincitrice di quell’edizione è tornata a far parlare (ma soprattutto discutere) di sé con la pubblicazione di alcuni corsi motivazionali per combattere la depressione, "senza rivolgersi a uno specialista" e comunque a pagamento. La vicenda ha scatenato l’indignazione di molti (tra cui anche Roberto Burioni) e sta rischiando non solo di minare la figura Nikita, ma anche di farle perdere l’amicizia con Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore sui social un indiretto quanto piccato botta e risposta tra le due sta facendo preoccupare i fan. Scopriamo perché.

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon: le frecciate

Il tutto è iniziato con un commento apparentemente solo ironico di Antonella Fiordelisi, che avrebbe potuto tuttavia nascondere una certa nota di sarcasmo, interpretabile come una frecciata. L’ex vippona ha infatti replicato al video pubblicato su Twitter da Nikita Pelizon – in cui la vincitrice del Gf Vip 7 interpretava un estratto dell’iconica scena del balcone di Romeo e Giulietta a tutta velocità – ironizzando: "Amo ma tutto a posto?".

La piccola frecciata non è andata giù a Nikita, che ha risposto indirettamente, mettendo "mi piace" a una serie di commenti che accusavano Antonella Fiordelisi di essere una hater seriale e di non fare altro che alimentare odio nei confronti dell’amica sui social con uscite del genere.

La risposta di Antonella non si è fatta certo attendere: l’ex compagna di Edoardo Donnamaria ha infatti prima pubblicato una clip dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in cui l’ex vippona pronuncia le eloquenti parole: "Il tempo darà le risposte a tutto". E non è finita: l’ex vippona ha rincarato la dose sul suo canale broadcast, in cui ha pubblicato una foto di sé stessa sommersa dalle banconote e la canzone "Soldi" di Mahmood, con il significativo testo: "Volevi solo i soldi", riferendosi probabilmente ancora all’amica e ai suoi corsi motivazionali.

Le reazioni dei fan

I fan hanno subito messo in discussione l’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, ormai vicina al capolinea e nella quale in tanti hanno raccontato di non aver mai creduto: "Questa pseudo-amicizia è sempre stata opportunista e fake dentro e fuori" – "Questa è sempre stata un’amicizia di convenienza da una parte e dall’altra" – "Al di là di ciò che ha fatto Nikita, anche d qui si nota quanto queste due non avessero un rapporto sincero – "Ma ancora la gente crede nella loro amicizia?".

