Antonella Fiordelisi pazza d’amore per Fratini: il dolce annuncio (con frecciata a Donnamaria) La nuova coppia è ufficialmente uscita dallo scoperto e pare proprio che tra loro vada tutto a gonfie vele (alla faccia degli ex): scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello Vip e di Pechino Express, ha ritrovato l’amore accanto a Giulio Fratini, imprenditore fiorentino nonché ex compagno di Elisabetta Gregoraci. I rumors sulla loro relazione giravano già da settimane, ma le ultime immagini pubblicate dal settimanale Chi non lasciano davvero più dubbi: Antonella e Giulio sono una nuova coppia, e la stessa Fiordelisi lo ha confermato con tanto di frecciata al suo ex: scopriamo di più.

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini: pazzi d’amore

Dopo settimane di indiscrezioni in merito alla presunta love story tra la Fiordelisi e Fratini, il noto settimanale Chi ha ufficialmente paparazzato l’imprenditore fiorentino e l’influencer salernitana durante un romantico weekend in Toscana. In particolare, Antonella e Giulio sono stati fotografati mentre uscivano dal noto hotel L’Orologio di Firenze, dove la coppia avrebbe appunto trascorso l’ultimo weekend di febbraio. Nonostante i due abbiano cercato di passare inosservati, è apparsa palese a tutti la loro forte sintonia, e i paparazzi sono riusciti a immortalarli fin dentro lo stadio Franchi, dove i due hanno assistito a una partita di campionato della Fiorentina. Ormai non ci sono proprio più dubbi: la Fiordelisi e Fratini sono una coppia a tutti gli effetti e sembrerebbero anche essere pazzi d’amore l’uno per l’altra.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fiordelisi pazza d’amore per Fratini: l’annuncio (con frecciata a Donnamaria)

In un’intervista tra le pagine del settimanale Novella2000, Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a qualche dettaglio in più sulla relazione senza però sbilanciarsi ufficialmente sul nome del compagno. "Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina […] Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone".

"Nella mia vecchia relazione l’intromissione delle persone è stata determinante. È capitato che delle persone che frequentavo ricevessero in privato informazioni brutte, e false, dai miei haters. E non riuscivano a sopportare questa cosa", ha poi aggiunto Antonella in quella che è apparsa a molti una frecciata all’ex Edoardo Donnamaria, conosciuto proprio al GFVip.

Potrebbe interessarti anche