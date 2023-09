Gf Vip, Nikita Pelizon diventa guru del web (ma a caro prezzo): è bufera sull’ex vippona La vincitrice del reality Mediaset ha lanciato sulla sua pagina Instagram un corso di “rinascita personale”. Il costo eccessivo ha scatenato le proteste online.

È bufera su Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 è finita al centro della polemica a causa della sua ultima "trovata" social. L’influencer ha infatti lanciato sulla sua pagina Instagram un percorso di "rinascita personale" con cui si ripropone di aiutare migliaia di fan in difficoltà, dispensando consigli su come affrontare la vita col sorriso, proprio come fa lei. Peccato che il gesto non sia esattamente altruistico, dato che per partecipare al corso di Nikita occorrerà pagare (e non poco). E il web non l’ha presa benissimo: in molti hanno accusato l’ex gieffina di lucrare su situazioni delicate senza avere le competenze per farlo. Ecco tutta la storia.

Nikita Pelizon e il suo percorso di "rinascita personale"

Ha fatto di tutto, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon si è riciclata come pittrice, come cantante, come stilista. E adesso è anche guru, a quanto pare. Perché sul suo profilo Instagram ha appena lanciato un esclusivo corso di "rinascita personale", pensato per aiutare chi fatica ad affrontare la vita con positività. E anche per fare qualche soldo, a dirla tutta.

"Mi chiedete tutti i giorni da anni come faccio ad essere così positiva, determinata, energica, paziente", ha esordito sui social Nikita. "Ho investito su me stessa per anni tra studi, psicologi, letture, corsi…quindi voglio darvi accesso a un percorso che ho preparato apposta per voi dopo anni che mi scrivete quotidianamente". Il corso si chiama Hunika Way, ed è un concentrato di lezioni ed esercizi, che la Pelizon dice di aver ideato personalmente per i suoi followers.

"Tra pochi giorni", ha proseguito Nikita su Instagram, "alcuni di voi avranno la mia esperienza e tecniche degli ultimi 7 anni per riuscire finalmente ad avere la vita che hanno sempre voluto, mettere il focus solamente sulle cose positive ed avere giornate produttive". Peccato però che chi vorrà seguire i consigli dell’ex vippona sarà costretto a sborsare dai 247 euro (pacchetto base) ai 457 euro (esperienza "vip"). Un prezzo che a molti è parso eccessivo, e ha scatenato un inevitabile mare di polemiche online.

Un conto infatti è sensibilizzare i seguaci su temi come la salute mentale e la depressione, cosa che Nikita Pelizon ha sempre fatto con grande merito. Ma tutt’altra storia è promettere un percorso di guarigione psico-fisica senza avere le competenze per farlo. E in più con un tariffario che neanche il miglior psicologo si permetterebbe di proporre. Ovvio allora che molti utenti abbiano storto il naso. Quella di Nikita, più che un’iniziativa di aiuto, è sembrata l’ennesima trovata per approfittarsi dell’ingenuità e delle debolezze della gente.

