Grande Fratello: settimana di fuoco tra ritiri, nuovi arrivi e amori naufragati Tra Heidi ritiratasi per il padre, Samira eliminata, Beatrice di nuovo nemica della casa e Angelica insultata, non è stata una settimana tranquilla: ecco il recap degli eventi principali

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Si conclude una nuova settimana al Grande fratello, e come sempre è il momento di fare le considerazioni di quello che è successo. Ci sono stati tanti cambiamenti nel corso degli ultimi sette giorni, due concorrenti sono uscite e tre sono entrati, ma la relazione di Beatrice Luzzi con Giuseppe Garibaldi (sempre più traballante) è il tema che continua a far discutere di più in Casa e sui social.

