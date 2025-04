Gerry Scotti condannato dai numeri, flop e chiusura anticipata: la fine di un’era in Mediaset? L’undicesima edizione de Lo Show dei Record non ingrana negli ascolti tv e rischia di chiudere i battenti: il futuro del palinsesto di Canale 5

Gerry Scotti ha fatto flop? Vero e proprio simbolo di Mediaset, il conduttore lombardo sta vivendo un’altra grande stagione televisiva al timone de La Ruota della Fortuna, Io Canto e Striscia la Notizia, ma non si può dire che le cose vadano alla grande anche per Lo Show dei Record. Il talent show di Canale 5 sta deludendo dal punto di vista degli ascolti tv e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere costretto a chiudere i battenti in anticipo. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Gerry Scotti e il flop de Lo Show dei Record: gli ascolti

Al timone del programma da quasi 15 anni (quando raccolse l’eredità di Barbara D’Urso e Paola Perego, per poi riprenderla nel 2022), Gerry Scotti è diventato il volto simbolo de Lo Show dei Record. Il talent show dei Guinness World Records è diventato col tempo una delle certezze del palinsesto di Canale 5, da cui può potrebbe presto sparire. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il programma sarebbe a rischio, condannato dagli ascolti tutt’altro che esaltanti di questa undicesima edizione. Dopo il debutto dello scorso mese (al 14,90% di share), infatti, Lo Show dei Record ha registrato un’inesorabile discesa, crollando sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori e polverizzando (ironicamente) i record negativi della storia della trasmissione. Il dato peggiore è stato toccato a fine marzo, prima scendendo all’11,9% di share poi a 1 milione e 679mila spettatori, l’ascolto medio più basso di sempre per lo show. I vertici Mediaset hanno così deciso di spostare il talent condotto da Gerry Scotti dal mercoledì alla domenica ma, nonostante un primo dato vagamente incoraggiante, lo scorso 6 aprile è arrivata l’ennesima batosta.

Il rischio chiusura anticipata e il palinsesto Mediaset

I sonori flop registrati finora da Lo Show dei Record – come detto – potrebbero dunque costare la chiusura anticipata del programma. Il calo di ascolti parla chiaro e Mediaset potrebbe decidere di correre ai ripari; per Canale 5 si tratterebbe quasi della fine di un’era, dal momento che il format non essere più in grado di attirare l’audience di un tempo, quasi fosse lo specchio del nuovo gusto ormai lontano da certe consolidate tradizioni televisive. Per Gerry Scotti si tratterebbe sicuramente di una doccia fredda, ma non c’è dubbio che il suo ruolo di spicco in Mediaset rimarrà immutato, anche e soprattutto grazie a programmi di punta come La Ruota della Fortuna (su cui il Biscione sembra pronto a investire ancora di più) e Io Canto.

