Ascolti Tv ieri (6 aprile), Gerry Scotti soccombe contro Costanza, Fabio Fazio risale La serie su Rai 1, anche se in calo, domina, mentre Lo show dei Record non decolla. Bene anche Fazio con CTCF e Le Iene Inside.

Fonte: RaiPlay e Mediaset Infinity

Nonostante un leggero calo rispetto alla puntata del debutto (23,2%) la serie Costanza su Rai 1 ha ancora dominato la prima serata di domenica 6 aprile 2025. La fiction è stata vista da 3.527.000 spettatori pari al 21.1% di share, mentre su Canale5 Lo Show dei Record non ha migliorato la sua posizione, restando fermo al 12%. Bene invece per Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, così come per Le Iene Inside. Nella giornata, invece, il pubblico ha premiato Mara Venier e Domenica In, libera di volare senza la presenza del pomeridiano di Amici. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Costanza e Lo Show dei Record

La seconda puntata di Costanza, la fiction con Miriam Dalmazio e tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, ha di nuovo sbancato gli ascolti. Sebbene in leggero calo rispetto al debutto, la serie è stata vista da 3.527.000 spettatori pari al 21.1% di share, vincendo così la prima serata di domenica 6 aprile. Non si muove dal 12% di share, invece, Lo show dei Record: il celebre programma condotto da Gerry Scotti, nonostante il cambio dal mercoledì alla domenica, non riesce a decollare, radunando solo 1.695.000 telespettatori.

Bene per Le Iene presentano: Inside che su Italia 1 salgono dal 9,2% di share della scorsa settimana al 9.8%. Su Rai3, Presadiretta segna invece il 4%, con un piccolissimo miglioramento rispetto al 3,8 di domenica 31 marzo, mentre su Rete 4 Zona Bianca totalizza il 4.6% di share. Su Rai 2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stata la scelta di 738mila telespettatori (3.8%) e N.C.I.S. Origins ha toccato il 3.7% di share.

Su La7 House of Trump è piaciuto a 530mila spettatori, con il 2.8%, e Operation Fortune, su Tv8, ottiene il consenso di 284mila utenti con l’1.8%. Infine, il Nove con Che Tempo Che Fa sale ed è stato visto da 1 milione e 376mila persone con il 7.4% di share nella presentazione, 2.015.000 spettatori con il 10.7% nella prima parte e 964mila spettatori con il 9.1% nel segmento dedicato al Tavolo.

Ascolti: i numeri di ieri: Domenica In e Verissimo dominano il pomeridiano

Il pomeriggio della domenica televisiva è dominato da i programmi di punta di Rai e Mediaset. Su Rai 1, Domenica In ha segnato il 19,5% di share con 2.449.000 spettatori nella prima parte, 18% nella seconda e il 16.3% nella terza, I Saluti di Mara. Verissimo, invece, ha toccato il 21% di share con due milioni e 120mila spettatori, nella prima parte e il 18.9% nella seconda, i famosi Giri di Valzer.

