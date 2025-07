Garlasco in tv, il secondo killer (con l’alluce valgo) e il jolly ‘segreto’ della Procura: cosa succede Si complica ulteriormente il quadro dell’incidente probatorio con nuove ipotesi e analisi: l’avvocato di Alberto Stasi stasera a Filorosso da Manuela Moreno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

S’infittisce ulteriormente il mistero intorno al delitto di Garlasco. La Procura di Pavia sta procedendo con le indagini senza lasciare trapelare troppe informazioni su un caso che sta catalizzando l’attenzione mediatica di tutto il Paese, ma non si fermano nuove ipotesi e analisi. Stasera gli ultimi aggiornamenti a Filorosso, condotto da Manuela Moreno, dove parleranno anche l’avvocato di Alberto Stasi, Alberto De Rensis, e il legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Scopriamo le ultime news e tutte le anticipazioni della serata.

Delitto di Garlasco: gli ultimi sviluppi

Continuano le indagini sul caso Garlasco dopo l’estensione dell’incidente probatorio, che ha segnato l’inizio di una nuova fase dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa nel pavese il 13 agosto del 2007. Gli accertamenti biologici disposti dal gip Daniela Garlaschelli alla "caccia" dell’ormai famigerato Ignoto 3, infatti, potrebbero rivelarsi fondamentali per dimostrare l’innocenza di Alberto Stasi, di cui è convinto anche Gianluca Zanella, volto del canale d’inchiesta Darkside, intervenuto a Calibro 8 su Radio Cusano Campus: "Non poteva essere condannato con quella sentenza, con quel processo, con quelle indagini". Zanella ha spiegato di non credere a un complotto (o alla pista di matrice satanica), sostenendo invece di dovere aspettare la fine delle indagini: "La Procura di Pavia non vuol far trapelare granché, se non nulla. Infatti, sono tre mesi che giriamo intorno sempre alle stesse cose. Ma la prova scientifica non è quella per eccellenza: va contestualizzata e io sono abbastanza sicuro che ne abbiano raccolte altre, quindi bisognerà aspettare ottobre, la fine dell’incidente probatorio".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sulla vicenda è intervenuto anche Enrico Manieri, specialista in balistica e analisi delle macchie di sangue che, intervistato da Il Giorno, si è concentrato sulle impronte di scarpa rinvenute nella villetta di via Pascoli, a Garlasco: "Un’impronta si trova addirittura sul primo gradino, sporca del sangue della vittima, un’altra nella parte destra della scala. Nessuna delle 27 paia di scarpe analizzate all’epoca ha caratteristiche compatibili". Secondo l’esperto le impronte confermerebbero dunque l’ipotesi dei due killer e, stando a quanto riportato da Dillinger News, tra le prove ci sarebbe anche un’impronta plantare lasciata da un piede con alluce valgo, mai collegata a Stasi né a nessun altro.

Filorosso, le anticipazioni: le novità su Garlasco

Oggi lunedì 28 luglio 2025 il delitto di Garlasco sarà nuovamente al centro della nuova puntata di Filorosso, condotta da Manuela Moreno su Rai 3. interverranno, tra gli altri, gli avvocati Antonio De Rensis (legale di Alberto Stasi) e Massimo Lovati (legale di Andrea Sempio), la criminologa Flaminia Bolzan e i giornalisti Rita Cavallaro, Ilenia Petracalvina e Stefano Zurlo. Tra gli ospiti della puntata ci saranno anche Antonio Di Pietro, i giornalisti Antonio Padellaro e Alessandro Sallusti, Francesca Pascale, Laura Tecce, Barbara Alberti, Paolo Brosio e l’eurodeputato della Lega Roberto Vannacci. Spazio anche all’intervista a Gino Cecchettin, papà di Giulia, la ragazza uccisa nel 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

Quando e dove vedere Filorosso in tv e streaming (lunedì 28 luglio 2025)

Filorosso va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Rai Play.

Potrebbe interessarti anche