Caso Garlasco, l’avvocato di Sempio rilancia in tv: “Chiara Poggi uccisa da uno 007, come Trockij” Intervenuto a Morning News da Dario Maltese, l’avvocato Lovati ha rilasciato dichiarazioni molto forti, ribadendo il coinvolgimento di un professionista

Chiara Poggi è stata uccisa da un sicario? Massimo Lovati ne è sempre più convinto. L’avvocato difensore di Andrea Sempio ha ribadito la sua ‘versione’ del delitto di Garlasco, dichiarandosi sicuro dell’intervento di un killer professionista per freddare la giovane impiegata vigevanese. Intervenuto questa mattina a Morning News in collegamento con Dario Maltese, infatti, Lovati ha parlato di "uno 007". Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Massimo Lovati a Morning News: "Chiara Poggi uccisa da uno 007"

Per la difesa di Andrea Sempio non ci sarebbero dubbi: Chiara Poggi fu uccisa da un sicario. Dopo il ritrovamento delle sessanta impronte nella villetta di Garlasco (risultate tutte negative all’esame dei periti, compresa la famigerata traccia 10 sulla porta d’ingresso), infatti, l’avvocato Massimo Lovati sta puntando anche e soprattutto sulle recenti scoperte sulla vittima e a presunte informazioni legate a un’organizzazione criminale. Per il difensore di Andrea Sempio, infatti, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa da un sicario, un killer professionista assoldato per ‘eliminare’ la giovane impiegata il 13 agosto del 2007.

"Secondo me è un’evidente contaminazione" ha dichiarato l’avvocato Lovati, intervenuto oggi a Morning News in collegamento con Dario Maltese, intervistato dall’inviata Benedetta Armellin. "La ricerca di questi ignoti è volta a sostenere questa ipotesi del concorso che non c’è (…) sulla scena del delitto c’è un’impronta sola, di una persona sola". E proprio parlando del colpevole, il difensore di Andrea Sempio non ha avuto dubbi e ha ribadito la teoria del coinvolgimento di un sicario: "Anche se fosse individuato un ignoto 3 sarebbe il sicario (…) Chiara è stata uccisa da un sicario". L’avvocato ha poi fatto un paragone scomodo e non particolarmente calzante ("Chi è che ammazzato Trockij?") e sottolineato la possibilità dell’intervento di un’organizzazione criminale per eliminare Chiara Poggi in seguito delle sue ricerche sugli scandali legati al Santuario della Madonna della Bozzola: "Il sicario è uno 007, è un professionista". A chi in studio su Rete 4 ha sottolineato come la confusione della scena del delitto lasci pensare a tutto fuorché al coinvolgimento di un professionista, Lovati ha replicato: "Il sicario intelligente fa finta di non esserlo". Lo stesso Dario Maltese non è sembrato convinto: "Quindi addirittura avrebbe creato una scena del crimine così per depistare le indagini?"

Lovati ha infine ribadito sia l’innocenza di Andrea Sempio ("Io difendo Sempio che è completamente estraneo a questa faccendo e lo dimostrerò") e quella di Alberto Stasi: "Alberto Stasi è innocente (…) Non c’è nessun indizio riguardo una tossicità della relazione di Alberto con Chiara, erano due fidanzatini che andavano d’amore e d’accordo".

