Monica Setta si guadagna una super-promozione, in Rai, per la stagione estiva ormai alle porte. La conduttrice di Storie di donne al bivio ha infatti annunciato il ritorno a giugno e luglio in prima serata. Merito dei numeri record, e di una formula (semplicissima) che lei stessa ha svelato di recente. Anche se bravura e notorietà, come spesso accade, hanno portato alla Setta risvolti inattesi. Come l’imitazione di Giulia Vecchio a Gialappa Show. Che Monica dice di aver gradito, pur avendo dato istruzione ai suoi legali di scrivere a Tv8 per dovuti chiarimenti. Ecco i dettagli qui sotto.

Monica Setta, Storie di donne al bivio promosso in prima serata

Storie di donne al bivio era nato come un esperimento, nel 2023, da portare avanti in seconda serata sul Rai 2. Ma con il passare del tempo, la conduttrice Monica Setta ha saputo dare lustro a questo programma – grazie a interviste vip con un taglio semplice e senza fronzoli – fino a raggiungere numeri record in termini di share. Non stupisce, quindi, che la stessa Setta abbia annunciato all’Ansa la novità (bellissima) in arrivo per l’estate 2025: "Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata".

"È stata una stagione record", ha poi dichiarato la conduttrice, "il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi tre punti e mezzo sopra la media di rete". La ricetta vincente, secondo Monica Setta, è molto semplice: "Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. E la mia storica prudenza. Mi avevano chiesto di partire subito con le prime serate a inizio 2025, dopo gli ottimi risultati delle prime quattro andate in onda tra l’estate e Natale, che hanno avuto una media del 7 per cento. Ma da buona artigiana aspetto sempre che la torta sia ben cotta prima di tirarla fuori dal forno".

L’imitazione (poco gradita) di Monica Setta al Gialappa Show

Come detto, il successo clamoroso di Monica Setta ha portato anche a imitazioni di vario genere. Compresa quella recente di Giulia Vecchio, andata in scena al Gialappa Show su Tv8. "Ormai lo sport nazionale è fare la mia imitazione", ha dichiarato a questo proposito la conduttrice, "e mi fa anche piacere perché è un omaggio al successo di Storie di donne al bivio. Non ho mai pensato di bloccare la Gialappa’s, anche se le centinaia di messaggi che mi arrivano parlano di body shaming. La satira fa il suo mestiere, dà fastidio e mi sta bene".

Poi l’aggiunta, quasi inattesa: "I miei legali, però, hanno scritto a TV8 per evitare la deriva social e tutelare il marchio Rai di Storie di donne al bivio. Non mi sono offesa, ho 60 anni e se avessi voluto mi sarei potuta rifare come tante colleghe, ma sono contraria alla chirurgia plastica e alle rappresentazioni difformi dalla realtà oggettiva".

Nessun rancore, dunque, nei confronti della Gialappa’s o della comica Giulia Vecchio. Anche se a Monica Setta il boccone non sembra essere andato (del tutto) giù.

