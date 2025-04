Alberto Angela, quanto guadagna in Rai con Ulisse: il compenso da capogiro del divulgatore Con il suo Ulisse - Il piacere della scoperta sta letteralmente spopolando negli ascolti: ecco le cifre che percepisce per il suo straordinario lavoro.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Fonte: iPa

CONDIVIDI

Ascolti record per questa stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta. Nelle prime due puntate del programma, Alberto Angela ha fatto il pieno di share, prima con il 17,4% e poi con il 19,1%, tenendo incollati alla Tv più di tre milioni di telespettatori. Anche sui social il pubblico è entusiasta dei racconti appassionati del divulgatore scientifico, e a ogni messa in onda sono centinaia i commenti positivi dopo ogni puntata.

Degno erede di suo padre, Piero Angela, Alberto sa intrattenere con rigore scientifico unito a empatia e pathos, cosa che a quanto pare è apprezzata dagli abbonati Rai, che lo seguono fedelmente. Tanta anche la curiosità sulla sua vita privata, che condivide dal 1993 con la moglie Monica, dalla quale ha avuto tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo avuto nel 1999 e Alessandro nel 2004. Anche sul fronte professionale, il pubblico si domanda quanto guadagni il conduttore per la guida dei suoi programmi. Scopriamolo insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quanto guadagna Alberto Angela: il suo compenso sfiora il milione

Sui guadagni effettivi di Alberto Angela in Rai non si hanno notizie ufficiali. tempo fa, in suo articolo, Open aveva svelato che il divulgatore scientifico avesse percepito nel 2019 950mila euro all’anno. Ai tempi, il conduttore era alla guida di Ulisse – Il piacere della scoperta, Stanotte a… e Meraviglie, programmi che ancora oggi sono sotto il suo timone in Rai. Proprio per questo motivo è ipotizzabile che i suoi guadagni attuali possano essere simili a quelli di allora, o magari superiori.

Inoltre, nel 2023, durante un’intervista con il Messaggero, fu chiesto direttamente ad Alberto Angela se il suo compenso fosse superiore o inferiore a quello percepito da Amadeus e la sua risposta fu: "Guadagno meno. E non ho gli sponsor. Di sicuro, se lavorassi con i privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. La conoscenza però deve essere divisa con tutti, come il pane, e per me la migliore tavola è il servizio pubblico. Ma sono pronto a tutto, ogni cosa può cambiare".

Potrebbe interessarti anche