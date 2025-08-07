Trova nel Magazine
“Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle”, è ufficiale: i suoi straordinari su Rai1

Francesca Fialdini scende in pista a Ballando con le stelle: la conduttrice pronta ad alternarsi da settembre tra sabato sera e domenica pomeriggio.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Anche questo annuncio è arrivato nel cuore dell’estate, e ha spiazzato un po’ tutti, anche chi pensava di sapere già tutto sul prossimo cast di Ballando con le stelle. Francesca Fialdini, volto tra i più amati della televisione pubblica, è ufficialmente una delle concorrenti della prossima edizione del programma del sabato sera di Rai 1.

Francesca Fialdini a Ballando Con Le Stelle: l’annuncio

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, durante un tour di annunci social come spesso organizzato dalla produzione del programma Quindi per ora dalla conduttrice abbiamo solo un video pubblicato all’improvviso, con lei che prova a ballare, si fa correggere sui passi e chiude con un sorriso. Il tutto accompagnato da una scritta inequivocabile: "Sta studiando, sta sudando, si sta già allenando. La pista l’aspetta e Francesca Fialdini non si tira indietro. Ci vediamo a Ballando Con Le Stelle 2025", il tutto con la classica sigla dello show.

Un autunno senza pause per Francesca Fialdini

Per la Fialdini non si tratterà solo di una comparsata, come si intuisce. Da settembre a dicembre, infatti, sarà impegnata ogni sabato sera sulla pista da ballo di Ballando con le stelle ma senza rinunciare al suo tradizionale spazio domenicale. Da noi… a ruota libera, infatti, tornerà come di consueto nel pomeriggio di Rai 1, subito dopo Domenica In. Insomma, due prime linee in meno di ventiquattro ore. Un doppio impegno che non capita spesso e che la vedrà protagonista del weekend Rai praticamente senza pause.

Il video e le reazioni

Nel filmato pubblicato sui social, prima sul suo profilo personale, poi rilanciato da quello ufficiale del programma, Francesca si mostra autoironica, consapevole di non essere certo una ballerina provetta, ma pronta a dare il massimo. A correggerla una voce fuori campo, che le suggerisce i nomi giusti dei passi. Intanto però il post è stato sommerso dai commenti entusiasti: da Andrea Delogu, anche lei concorrente quest’anno, ad Alessandra Tripoli, passando per Alessia Marcuzzi e Alberto Matano, tutti pronti a darle il benvenuto.

Il cast super del programma di Milly Carlucci

l suo ingresso va ad aggiungersi a quelli già annunciati: Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e la Signora Coriandoli sono gli altri nomi ufficiali per ora. Ma il cast, come sempre, è in evoluzione. E secondo le indiscrezioni, Nancy Brilli e Barbara d’Urso sarebbero pronte a unirsi alla squadra, con quest’ultima che potrebbe arrivare come colpo di scena finale, essendo un ritorno televisivo epocale. Nel frattempo però, Francesca Fialdini si prepara a una nuova sfida televisiva, diversa da tutte quelle affrontate finora.

