Ufficiale: Maurizio Ferrini a Ballando con le stelle. Ma è già polemica sulla Signora Coriandoli, perché Resta il dubbio su quale versione porterà in pista. Intanto sui social parte il dibattito: tra regole, travestimenti e ballerini uomini già associati alla star.

È Maurizio Ferrini il primo nome ufficiale della prossima edizione di Ballando con le Stelle. L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social del programma, con tanto di video che ha scatenato una raffica di reazioni. Ma se la notizia in sé ha sorpreso e incuriosito il pubblico, c’è un dettaglio che continua a far discutere: Ferrini scenderà in pista come se stesso o nei panni della signora Coriandoli? Capiamolo insieme.

Ballando con le stelle, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) primo concorrente ufficiale

Emma Coriandoli, più nota semplicemente come la signora Coriandoli, è un personaggio che Ferrini interpreta da più di trent’anni e che negli ultimi anni è tornato alla ribalta anche grazie alle apparizioni fisse a Che Tempo Che Fa. Il suo stile, volutamente grottesco e fuori dagli schemi, ha sempre diviso: c’è chi lo trova irresistibile e chi invece pensa che il travestimento abbia fatto il suo tempo. Stavolta, a far discutere è il fatto che Ferrini ha lasciato intendere che danzerà "Con un ballerino abbinato", il che fa pensare che non sarà lui in prima persona a gareggiare, ma ancora una volta il suo alter ego.

Le polemiche social sulla sua partecipazione

Le reazioni, come prevedibile, sono state immediate e contrastanti. Tra i commenti più ricorrenti sui social, c’è chi avrebbe preferito vedere il vero Ferrini in gara e non il personaggio: "Per una volta poteva presentarsi come Maurizio Ferrini". Altri invece sono pronti a godersi lo show, qualunque sia la versione: "Be’ dai, ne sarei contenta anche se adoro la signora Coriandoli, ma spero che vada lì come Maurizio Ferrini". Ma il tema più citato resta sempre quello del regolamento: "Ma ha fatto L’Isola dei Famosi, non era vietato a chi faceva reality di partecipare?".

Il regolamento di Ballando con le Stelle e il passato all’Isola dei Famosi

Ferrini ha partecipato anni fa a L’Isola dei Famosi, e secondo una regola non scritta (ma più volte applicata) chi ha già preso parte a un reality non può essere arruolato a Ballando con le Stelle, si tratta in realtà di una semplice preferenze, per dare la possibilità di riscoprire volti diversi dal solito. Ma ad ogni modo ci sarebbe comunque una scappatoia: non sarebbe Maurizio Ferrini a scendere in pista, ma la signora Coriandoli. Tecnicamente due "identità" diverse. Un escamotage che ha acceso il dibattito e che potrebbe aprire a nuove eccezioni.

Un cast e un debutto che promettono scintille

In attesa di conoscere il resto del cast definitivo, tra i nomi in trattativa ci sono Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Nancy Brilli, Chanel Totti, Pierluigi Pardo e molti altri. L’unica certezza per ora è che Ferrini sarà dei giochi. O la signora Coriandoli, se effettivamente cambia qualcosa. Ed è proprio da questa ambiguità che Ballando con le Stelle potrebbe iniziare col piede giusto: facendo parlare di sé, ancora prima che si spalanchino le porte sulla prima puntata.

