Ballando con le Stelle, svelata la giuria (con sorpresa) e il web esplode: “Perché Mariotto?” Il dance show condotto da Milly Carlucci ha rivelato su Instagram i nomi di giurati e ballerini della prossima edizione. Ma una riconferma in particolare ha spiazzato tutti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Ballando con le Stelle si prepara a tornare, e lo fa annunciando via social i giurati e i ballerini della prossima edizione. Moltissime le conferme, da Selvaggia Lucarelli a Fabio Canino, passando per il contestato (ma perdonato da Milly) Guillermo Mariotto. E intanto le reazioni del web si dividono, tra chi non vede l’ora di ritrovare i propri beniamini alla ripresa dello show, e chi invece non sembra aver digerito il ritorno di Mariotto, che l’anno scorso aveva sollevato un polverone dopo aver abbandonato in diretta lo studio del programma. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui sotto.

Ballando con le stelle, svelata la giuria della prossima edizione

È spuntato poco fa, l’annuncio social con cui Ballando ha dato conferma dei protagonisti della prossima edizione. L’amatissimo dance show di Milly Carlucci – reduce dal recente successo dello spin-off Sognando…Ballando con le stelle – ha in pratica riconfermato in blocco i giurati dell’anno passato. Ci saranno quindi Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto eIvan Zazzaroni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E rivedremo anche la tribuna del popolo Rossella Erra, affiancata dai due ex ballerini professionisti Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale. Così come non mancherà lo storico co-conduttore dello show, Paolo Belli.

Le proteste social contro Mariotto

A destare scalpore, nell’annuncio di Ballando, è stata però la riconferma di Guillermo Mariotto. Lo stilista era stato protagonista di uno spiacevole incidente nella scorsa stagione, ma dopo il ‘perdono’ di Milly, si era rimesso in riga già nel corso dello spin-off Sognando…Ballando con le Stelle. A quanto pare, però, diversi fan della trasmissione non approvano questa scelta ‘conservativa’. Come si può evincere chiaramente dal tenore dei commenti social sotto il recente post del dance show.

"Ci sarà nuovamente quel maleducato di Mariotto?", scrive un utente, "possibile che la Carlucci non tenga per niente in considerazione i pareri del pubblico? Anche la Lucarelli…lasciamo perdere". E ancora: "E anche questo ho smesso di guardarlo…tutti i programmi belli ormai rovinati da "giudici’ poco educati"; "Mariotto fuori!!!! Abbatterà lo share se non prendete provvedimenti giusti cara Milly Carlucci!"; "Sono un fan del programma ma trovo sbagliato che Mariotto sia ancora lì".

Insomma, la fanbase di Ballando non pare aver perdonato (almeno per adesso) lo stilista Mariotto. Ma siamo certi che nel corso delle prime puntate della nuova edizione ci sarà tempo per una riconciliazione. E tutta questa vicenda sarà finalmente alle spalle.

I possibili protagonisti di Ballando 2025

Quanto ai maestri di ballo, i nomi confermati sono i seguenti: Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Veera Kinnunen, Rebecca Gabrielli, Erica Martinelli e Carlo Aloia. A loro si aggiungerà poi Chiquito, che è il vincitore di Sognando…Ballando Con Le Stelle.

Mentre non è ancora definito il cast dei vip in gara. Si parla, per adesso, di un possibile ‘arruolamento’ del giornalista Pierluigi Pardo, ma anche delle attrici Anna Safroncik e Nancy Brilli, delle ex Miss Italia Martina Colombari ed Eleonora Pedron. E poi forse Chanel Totti, i cantanti Rosa Chemical, Elettra Lamborghini e Marcella Bella, l’ex tennista Fabio Fognini e anche i conduttori Andrea Delogu, Francesca Fialdini e Flavio Insinna. Ma per i nomi definitivi dovremo attendere ancora qualche giorno.

Potrebbe interessarti anche