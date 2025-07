Ballando con le stelle, Francesca Fialdini più altri due vip da urlo. Chi sono i primi 3 concorrenti ufficiali Il cast della nuova edizione dello show di ballo condotto da Milly Carlucci sta iniziando a formarsi: ecco i nomi che hanno già firmato il contratto.

Continuano i preparativi per la nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle, l’iconico show di ballo di Rai1 condotto come sempre dalla frizzante Milly Carlucci. Il primo passo per definire ciò che vedremo dal prossimo autunno è senza dubbio la formazione del nuovo cast di personaggi vip che si metteranno in gioco sulla pista da ballo, accompagnati dagli amati maestri. Ebbene, a tal proposito, ecco i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2025.

Ballando con le stelle, chi sono i primi 3 concorrenti ufficiali

Ecco allora che inizia a definirsi il cast ufficiale per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Il primo nome ormai sicuro al cento per cento, come riportato da Davide Maggio, è quello di Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica con all’attivo programmi di grande successo tra cui La Porta Magica su Rai2 e i TIM Summer Hits su Rai1. Pare proprio che la bella Andrea sia pronta a mettersi in gioco anche sulla pista da ballo, e la curiosità dei suoi tanti fan è già altissima.

Il secondo nome ormai certo, anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, è quello della giornalista e conduttrice Rai Francesca Fialdini, nota per la conduzione di numerosi programmi di successo tra cui Da noi… A ruota libera (che tornerà in autunno nella consueta fascia pomeridiana della domenica) e Le Ragazze. Anche in questo caso avremo quindi modo di vedere l’eleganza di Francesca in un contesto del tutto nuovo e, sicuramente, non potrà che regalare grandi sorprese.

Dopo due donne di Casa Rai, come terzo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025 arriva un uomo, e in particolare uno sportivo. Parliamo di Fabio Fognini, ex tennista italiano specialista della terra rossa con all’attivo grandi vittorie in campo. Come rivelato da Davide Maggio, anche Fognini sarebbe quindi pronto a mettersi in gioco in un contesto del tutto nuovo, approdando in prima serata su Rai1 dal prossimo autunno.

Ballando con le stelle, le altre ipotesi del cast

E se i primi tre concorrenti di Ballando con le stelle 2025 sono ormai ufficiali, le ipotesi sui prossimi nomi si fanno sempre più interessanti. Tra i super papabili, secondo gli ultimi rumors, potrebbe esserci l’ex Miss Italia e attrice Martina Colombari, ma anche l’ex politico Piero Marrazzo. Allo stesso tempo, spuntano anche i nomi della frizzantissima Elettra Lamborghini, dell’iconica Barbara D’Urso, dell’istrionico Rosa Chemical e di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Al momento su questi nomi non vi è nulla di certo, ma molto presto potremo sicuramente saperne di più.

