Uomini e Donne, Chiara Pompei ricoverata. Il racconto choc del fidanzato: "Ho fatto di tutto per aiutarla"

Una storia triste, e oscura, ha coinvolto in questi giorni l’ex Uomini e Donne Chiara Pompei. Giorni fa il ricovero in ospedale, per quello che pare essere, al momento, un tentativo di togliersi la vita. Poi diverse storie Instagram da parte della Pompei, che alla fine ha deciso (saggiamente) di prendersi una pausa dai social. Mentre il fidanzato, Riccardo Sparacciari, presente con lei al momento del fattaccio, nelle scorse ore ha scelto di condividere con i fan alcuni dettagli choc su quanto accaduto. Sconvolgendo letteralmente tutta la comunità online. Vediamo meglio i particolari qui sotto.

Uomini e Donne, il ricovero di Chiara Pompei dopo la crisi

Chiara Pompei è finita in ospedale, dopo una breve parabola nel dating show Uomini e Donne. Lo ha rivelato lei stessa, tenendo aggiornata la community. E già dai primi riscontri si era capito quanto fosse grave la situazione. Un tentato suicidio, a quanto pare, avrebbe spinto il fidanzato della ragazza a correre al pronto soccorso. E poi è arrivata la scelta di Chiara, comunicata ovviamente sul suo profilo Instagram.

"Non sto facendo nessun vittimismo e nessun modo per fare hype", ha scritto la Pompei, postando anche la foto da un letto di ospedale. "Da adesso disattivo il social così non godete per i malanni altrui…Ho bisogno del tempo per me e per ritrovare la felicità che mi avete tolto". Si è anche aggiunta un’altra storia social, più recente, in cui Chiara sembra essersi ripresa, e ringrazia i fan che le sono stati accanto in questi giorni.

Il racconto choc del fidanzato di Chiara Pompei

Ma ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la storia, decisamente scioccante, condivisa dal fidanzato di lei Riccardo Sparacciari. Ha aggiunto dettagli cupi, anche un po’ macabri, su quanto accaduto in casa poco prima del ricovero di Chiara. "Ho provato a fermarla e a medicarla", ha raccontato Riccardo, "iniziava a dire cose confuse, non voleva che chiamassi l’ambulanza né andare in ospedale, ma l’ho portata con forza al Pronto soccorso. Se non lo avessi fatto, ora le cose sarebbero andate diversamente. Hanno effettuato delle perizie in casa e nell’auto, le indagini sono ancora in corso. Chiara è stata operata e ora si trova in un reparto psichiatrico".

E ancora: "Sono andato a trovarla portandole gli oggetti per la permanenza lì. In seguito sono ritornato ma mi hanno impedito di vederla. Ad oggi, penso sia meglio per entrambi che io e lei non ci vediamo, in modo tale che intraprenda questo percorso e che stia bene. Questa è la verità".

Resta da vedere, a questo punto, quanto tempo occorrerà a Chiara Pompei per riprendersi. Le parole del fidanzato hanno tracciato un quadro complesso, a tratti allarmante. Ma quantomeno l’ex Uomini e Donne è stata aiutata in tempo. Ora per lei si prepara una strada in salita. Anche se non è da sola. E questo potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

