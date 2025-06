5 colpi di scena memorabili e scioccanti di serie tv cult che hanno lasciato il segno Alcuni dei momenti più scioccanti e memorabili delle serie tv che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni in streaming e in tv

Ci sono alcune serie che lasciano il segno per i loro dialoghi accattivanti, per la trama coinvolgente o per personaggi incredibili. Altre serie tv lo hanno fatto per gli stessi motivi ma aggiungendoci anche dei colpi di scena che hanno lasciato gli spettatori col fiato sospeso. Finali a sorpresa, rivelazioni incredibili o momenti commoventi, si è sempre trattato di eventi spartiacque per le relative community di appassionati. Eccone alcuni dei più memorabili. E ovviamente ci saranno spoiler, quindi lettori avvisati, mezzi salvati.

5 colpi di scena delle serie tv anni ’90 e 2000 che hanno lasciato il segno

I Simpson

Con questo primo punto bariamo un po’, perché tecnicamente è una serie tv che va avanti ancora oggi sin dagli anni ’80. Di colpi di scena incredibili, le strampalate vicende della famiglia più gialla d’America, i Simpson, ne hanno avuti eccomi. Basti pensare alla prematura scomparsa di Maud, la moglie di Ned Flanders. Ma quello di cui vogliamo parlare oggi è forse ancora più incredibile, ed è legato a un doppio episodio tra la sesta e la settima stagione della serie. Qualcuno ha sparato al Signor Burns, il proprietario della centrale, e non si riesce a capire chi sia stato. Tutti i sospetti indicano il Signor Smithers, il suo fedele assistente, ma la grande rivelazione è che in realtà è stata la piccola Maggie Simpson dopo che quest’ultimo le aveva rubato una caramella.

How I Met Your Mother

Facciamo un salto temporale di una decina abbondante di anni e arriviamo alla stagione 6 di How i Met Your Mother, in particolare l’episodio numero 13 Brutte Notizie. Marshall e Lily sono alla disperata ricerca di un figlio, che però non arriva. L’uomo allora teme di essere sterile e per non dare un dispiacere all’amato padre, evita tutte le sue telefonate. Nell’arco della puntata, nascosto in bella vista, c’è un conto alla rovescia che parte da 50 fino ad arrivare a 0 nel momento in cui Marshall scopre dell’infarto occorso al genitore. Un momento davvero straziante e che commuove ancora oggi.

Grey’s Anatomy

Rimaniamo nell’ambito delle scoperte strazianti perché non è possibile scrivere un articolo sui colpi di scena delle serie tv anni ’90 e 2000 senza citare le vicende del Seattle Grace Hospital. Nell’arco delle oltre 20 stagioni del serial, di momenti sconvolgenti ne sono capitati a bizzeffe. Oggi però vogliamo citare quello che, a nostro parere, è uno dei più incredibili e meglio presentati: la scoperta della reale identità della persona investita dall’autobus nell’ultimo episodio della stagione 5. Per tutta la puntata non si capisce chi sia, salvo poi scoprire che è nientemeno che George O’Malley, tra lo sgomento di tutti i fan attaccati alla tv.

Il trono di spade

In un articolo di questo tipo non potevamo esimerci dall’inserire Il Trono di Spade, un’altra serie che tiene alta l’asticella del "momento più scioccante". Anche qui se ne potrebbe citare un’infinità (sostanzialmente almeno uno per ogni episodio 9 di ciascuna stagione), ma la nostra scelta è ricaduta sul penultimo della stagione 3, quello delle famigerate "Nozze Rosse". In un frangente che sarebbe altrimenti di grande felicità, il tradimento dei Bolton e del malvagio Walder Frey nei confronti di Robb Stark prende forma. Lui, la moglie incinta e sua madre Catelyn vengono brutalmente uccisi, mentre Le Piogge di Castamere suona malinconica in sottofondo.

Buffy

Chiudiamo con un momento che ha sconvolto tutti i fan delle avventure della cacciatrice interpretata da Sarah Michelle Gellar. L’episodio 16 della stagione 5 è senza dubbio rimasto impresso a fuoco nella memoria di molti, perché è quello in cui muore Joyce Summers, la madre della protagonista. Un episodio intriso di sconvolgente "normalità" in una serie che aveva sempre affrontato la morte attraverso il velo del soprannaturale.

