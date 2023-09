Formigli pizzicato da Giorgia Meloni, la sua replica: “Le ho chiesto di incontrarci” Il conduttore di Piazzapulita risponde alla battuta della premier: “Visto che mi pensa così tanto mi risponda al messaggino che le ho mandato”

Giorgia Meloni punge, Corrado Formigli risponde. Il conduttore di Piazzapulita ha replicato alla recente battuta della Presidente del Consiglio – la quale aveva difeso il suo sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ironizzando proprio sul giornalista napoletano – e ha chiesto alla premier un incontro. Formigli ha infatti rivelato di aver chiesto a Giorgia Meloni di parlare di Piazza Pulita, per discutere nientemeno che del tentativo di veto imposto da Fratelli d’Italia sulla sua trasmissione. Scopriamo cos’è successo.

Corrado Formigli replica a Giorgia Meloni

Come rivelato da Adnkronos, durante l’ultima assemblea di Fratelli d’Italia la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe difeso l’operato del suo governo e rivendicato alcuni risultati raggiunti e provvedimenti approvati nel corso degli ultimi mesi. In particolare, la premier si sarebbe soffermata sulle ultime nomine, difendendo il suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari: "Fazzolari ad esempio cura la comunicazione, chi dovevamo metterci Formigli?".

Una battuta che non sarebbe andata giù al conduttore di Piazzapulita, che proprio ad Adnkronos ha replicato: "Sono onorato di essere nei pensieri della Meloni, ma io non penso che un giornalista possa in nessun caso fare il comunicatore politico. Non lo farei della Meloni, come non lo farei di Fratoianni. I giornalisti devono fare i giornalisti e non i comunicatori politici". Formigli ha poi ribadito il suo ruolo e quello di tutti i giornalisti: "Il comunicatore lo faccia Fazzolari che lo sa fare sicuramente benissimo. I comunicatori politici sono un mestiere che non ha nulla a che fare con i giornalisti".

Poi l’affondo: "Visto che la Meloni mi pensa così tanto, mi risponda al messaggino che le ho mandato tre giorni fa chiedendole di incontrarci". Formigli allude a un invito a Giorgia Meloni "per parlare di questo assurdo veto nei confronti della nostra trasmissione fatto da Fratelli d’Italia". Il conduttore del talk show d’approfondimento di La7 ha infatti parlato di "un vero e proprio veto ‘ad programmam’ su Piazza Pulita, da parte sua e di tutta Fratelli d’Italia" e ha svelato di aver chiesto un incontro ogni settimana, l’ultima delle quali appena tre giorni fa via messaggio. "Non ho ricevuto alcuna risposta, quindi deduco che il veto non sia caduto" chiosa Formigli, aggiungendo che tutto ciò "è un danno soprattutto per i telespettatori", i quali avrebbero "la possibilità di confrontarsi in un programma sicuramente scomodo per dire la loro ai telespettatori".

