Floriana Secondi, chi è il figlio Domiziano: l’esorcismo, il bullismo e il rapporto col padre Mirko Santini Il primogenito della vincitrice della terza edizione del Grande Fratello è nato nel 2008 e ha avuto un’infanzia complicata soprattutto a scuola

Dopo la storica vittoria nella terza edizione del Grande Fratello nell’ormai lontano 2003, la carriera e la vita privata di Floriana Secondi hanno vissuto alti e bassi. L’ex gieffina, tuttavia, può oggi contare sui due suoi grandi amori: il compagno Angelo e il figlio Domiziano. Nato nel 2008 dalla relazione con Mirko Santini, il primogenito di Floriana è il suo "amore più grande" nonostante i loro caratteri molto diversi. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Domiziano Santini, il figlio di Floriana Secondi

Iniziata intorno al 2000, Floriana Secondi ha avuto una lunga relazione con Mirko Santini. L’uomo l’ha sostenuta anche durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello (quando nel 2003 vinse la terza edizione davanti a Victoria Pennington e Luca Argentero) e i due sono convolati a nozze. Nel 2008 è nato il loro primo figlio, Domiziano. Chiuso il matrimonio con Santini, Floriana si legò a Daniele Pompili e rimase incinta, perdendo però il figlio a causa di un aborto spontaneo. Domiziano è così rimasto l’unico figlio dell’ex gieffina, che non ha mai nascosto di essere legatissima a lui: "È la mia emozione e anche il mio amore più grande".

In passato – ospite di una puntata di Storie Italiane – Floriana ha raccontato che Domiziano è stato purtroppo vittima di episodi di bullismo che l’hanno costretto anche a cambiare scuola. Oggi, fortunatamente, il giovane può camminare a testa alta. Pochi anni fa Domiziano è apparso anche in tv quando, nel 2022, mandò un video-messaggio per sostenere la madre nella sua avventura a L’Isola dei Famosi: "Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo".

L’esorcismo, le differenze di carattere e il rapporto madre-figlio

Ospite della terza puntata della12esima edizione di Belve, Floriana Secondi ha raccontato a Francesca Fagnani di avere portato il figlio Domiziano da un prete esorcista, spaventata dalle ‘troppe domande’ del piccolo: "Ciao mamma, mi manchi ma sono felice e orgoglioso di te e di questa esperienza che stai facendo". L’ex gieffina ha anche confessato di avere un carattere molto diverso da quello di suo figlio, considerato molto più ‘ingessato’ di lei. "Tante volte si vergogna di me, siamo diversissimi, siamo opposti" le parole di Floriana, che ha aggiunto: "È troppo serio, è nato vecchio".

