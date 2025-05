Fiorello è sparito, panico in Rai: “È irritato”, debutto in bilico e Biggio escluso Il ritorno su Rai Radio 2 dello showman siciliano rischia di slittare a meno di 24 ore dall'esordio: il forfait dell’ultimo minuto per la fuga di notizie

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

S’infittisce il mistero intorno al ritorno in Rai di Fiorello. Lo showman siciliano avrebbe dovuto debuttare domani venerdì 16 maggio 2025 in radio al timone della trasmissione ‘erede’ di Viva Radio 2 ma, stando alle ultime indiscrezioni, il tutto rischia di saltare. Il conduttore non avrebbe infatti gradito per niente la fuga di notizie sul suo atteso ritorno in radio (nel giorno del suo 65esimo compleanno) e avrebbe deciso di dare forfait. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera i vertici Rai sarebbero al lavoro per cercare una riconciliazione. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Rai, la situazione Fiorello è nel caos: slitta il ritorno in radio

La notizia dell’ultimo minuto – senza comunicati ufficiali – aveva sorpreso un po’ tutti: un nuovo programma su Rai Radio 2 per Fiorello, pronto a fare il suo atteso ritorno in radio con una nuova trasmissione sulla scia di Viva Radio 2, vero e proprio cult dei primi anni Duemila. A poche ore dalla news, tuttavia, la vicenda si era già tinta di giallo, con Fiorello particolarmente infastidito dalla fuga di notizie.

Stando a quanto svelato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore la situazione sarebbe precipitata. Fiorello sarebbe letteralmente sparito (anche dai social), rifiutandosi di avere contatti con la Rai per il suo debutto fissato per domani venerdì 16 maggio 2025, nel giorno del suo 65esimo compleanno. "Il conduttore di Viva RaiDue si sarebbe irritato per la fuga di notizie, al punto di sparire" si legge sul periodico, che parla anche di una "macchina" già partita e tutti i preparativi ultimati per il programma (di cui non si conoscono molti dettagli). I vertici Rai starebbero dunque cercando una tregua e una riappacificazione con lo showman siciliano: "È immaginabile lo sforzo diplomatico che i dirigenti stanno mettendo in atto per riconciliare lo showman con l’idea di tornare a dare spettacolo. La formula che avrebbe scelto non è chiara: forse tre settimane di programma, forse al pomeriggio, forse in compagnia ancora del fido Fabrizio Biggio".

Ancora non è chiaro chi siano i ‘responsabili’ di questa situazione a dir poco scomoda ("Il dito è puntato su quanti avrebbero dovuto fare posto alla trasmissione di Fiorello, ma sono solo indiscrezioni" scrive il Corriere); quel che è certo è che l’esordio di Fiorello è in bilico, ma non è escluso che il comico possa ripensarci e andare in onda domani come da programma o, al massimo, a partire da lunedì con l’inizio della nuova settimana di Rai Radio 2.

