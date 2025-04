Fiorello operato al braccio, ma arriva la smentita: ecco come sta e cosa ha avuto Il conduttore ha una brutta epicondilite (il gomito del tennista) e sta seguendo terapie mediche per guarire al più presto.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Lontano dalla Tv dopo l’ultimo strepitoso successo di Viva Rai2!, lo scorso anno, Fiorello è tornato a far parlare di se (suo malgrado) per un problema di salute. Da giorni, infatti, sono circolate sul web immagini dello showman con una grossa fasciatura al braccio e il settimanale Chi ha parlato di un intervento chirurgico appena subito. A smentire prontamente le parole del magazine, però, ci ha pensato l’ufficio stampa dell’ex codino di Karaoke, facendo sapere che non c’è stata nessuna operazione. Rosario Fiorello, quindi, si sarebbe semplicemente sottoposto alle dovute terapie per curare una brutta e dolora infiammazione, l’epicondilite, detta anche ‘gomito del tennista’, sport che da sempre appassiona il conduttore.

Nessun intervento chirurgico per Fiorello, arriva la smentita e la spiegazione

Un grosso cerotto sul braccio ha fatto credere a tutti che Fiorello fosse reduce da un intervento chirurgico. A supportare questa tesi anche le foto e l’articolo pubblicato su Chi, in cui si vedeva appunto il mattatore con la benda e a cui è seguita l’indiscrezione di una possibile operazione ai tendini effettuata in day hospital. Niente di tutto questo però, e a smentire il magazine è arrivata una nota stampa: "Nulla da temere: si tratta di una fastidiosa epicondilite che l’artista sta curando con terapia adeguata e con dei vistosi cerotti medicati applicati al braccio stesso".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il mistero è stato quindi svelato: Fiorello non ha subito un intervento ma sta seguendo i consigli medici e le terapie per curare l’infiammazione, tipica anche di chi gioca a tennis, sport che Rosario pratica da tempo sui campi del Due Ponti Sporting Club, a Roma nord. "Con il tennis scarico tutte le tensioni. Mi aiuta a tenere un fisico ‘abbastanza’ sportivo", raccontava a Oggi il conduttore, per poi concludere ironico: "Sinner, Berrettini, Fognini, siete avvisati…"

Cosa è l’epicondilite che ha colpito Fiorello

L’epicondilite che ha colpito Fiorello, comunemente detta anche ‘gomito del tennista‘, è un’infiammazione che interessa, appunto, l’epicondilo "Ovvero la prominenza ossea che si trova a livello dell’omero e sulla quale si inseriscono i muscoli estensori dell’avambraccio e del polso – come spiega bene il sito del Gruppo San Donato -. Questa infiammazione è dovuta a sollecitazioni ripetute della muscolatura che, con la trazione esercitata dai muscoli su questa inserzione ossea, determina uno stato di sofferenza dell’osso stesso e della porzione tendinea che si inserisce su di esso".

Potrebbe interessarti anche