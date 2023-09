Chiara Ferragni, nuovo arrivo in “famiglia” tra critiche e il tributo a Matilda Il nuovo arrivo in casa Ferragnez scatena nuove polemiche sui social. Non basta il tenero tributo di Chiara al suo primo cane per placare la polemica dei follower

Tempo di grandi cambiamenti nella famiglia di Chiara Ferragni e del rapper Fedez, che con la complicità della madre di lei hanno deciso di fare una bella sorpresa ai figli Leone e Vittoria. Fervono i preparativi per il completamento della nuova super casa della coppia, e per ingannare l’attesa l’imprenditrice digitale e il cantante hanno preso una decisione abbastanza ponderata: accoglie un nuovo membro della famiglia in casa.

La nuova arrivata

Ormai è passato più di un mese e mezzo dalla scomparsa di Matilda, la bulldog francese che da 13 anni viveva affianco a Chiara, protagonista di un toccante addio social da parte dell’influencer, che ha dovuto accettare di lasciare andare la sua amica a causa delle complicanze di un tumore. Sembra però che ora la famiglia sia pronta a colmare il vuoto lasciato da Matilda, e lo comunica come è abituata a farlo: attraverso i social. Dalle storie di Chiara apprendiamo infatti che abbiano dato il benvenuto a Paloma, un cucciolo femmina di golden retriever, che si è mostrato subito molto vispo e amichevole verso tutti. Ad introdurla all’interno della casa è stata proprio la madre di Chiara, che ha presentato la cucciola ai due giovani nipoti, portandola in braccio con un grande fiocco rosa legato alla spalla.

Chiara Ferragni e la dedica a Matilda

Ovviamente l’influencer non si è assolutamente dimenticata del suo primo cane, di cui conserva ancora un tenero ricordo. E nonostante l’arrivo di Paloma, decide di celebrarlo ancora sui social con un post con una foto che mostra il volto di Matilda tatuato sul proprio dito, con dietro la simpatica Paloma, come in una sorta di passaggio di testimone. Questo il messaggio in tributo al simpatico Bulldog francese: "Pensavo che il momento in cui un’altra cagnolina fosse entrata nella mia vita qualcosa sarebbe cambiato e avrei potuto pensare un po’ meno alla mia compagna di 13 anni, Mati. Invece è proprio il contrario: ogni suo movimento, profumo e rumore mi riporta alla realtà delle cose: Mati ormai è sulla nuvoletta che i bimbi salutano ogni mattina, e Paloma è la nostra nuova compagna di avventure. È un sentimento malinconico quello che provo: è come se di colpo mi fossi resa conto che Mati non è più realmente parte di questa famiglia e mi può guardare con i suoi occhioni solo da lassù, mentre per tutto questo tempo era stata lei la mia certezza contro tutte le cose sbagliate del mondo. Si dimenticano tante cose con il tempo ma mai come qualcuno ci ha fatto sentire: sei stata la compagna più vera e piena d’amore che potessi desiderare Mati. Spero tu possa ricordarlo sempre da quella nuvoletta lassù. Mi mancherai sempre ed è giusto così, perché un amore del genere non si esaurisce mai".

Le critiche sui social

Ovviamente il web ha trovato subito argomento di conversazione in questa nuova aggiunta al clan dei Ferragnez, scatenando un vero e proprio dibattito sull’arrivo di Paloma. C’è infatti chi critica la scelta di dare prendere un nuovo cane di razza, considerandola come di cattivo esempio, tanto da scrivere: "Speravo tanto ne adottassi uno. I canili sono pieni di cani abbandonati in attesa di una famiglia; avresti dato un esempio a tutti! I cani non si comprano, si adottano! Peccato veramente". Altri invece difendono il diritto della coppia di fare le scelte che ritengono più giuste: "Ma perché avete sempre da ridire su qualunque cosa, assurdo non si può più leggere i commenti perché c’è pieno di persone frustate e insoddisfatte. Vivete la vostra vita senza puntare il dito ogni due minuti". Sembra proprio che l’argomento animali di compagnia sia sempre terreno fertile per gli scontri social, quando si tratta di Chiara e Fedez.

