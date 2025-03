Chiara Ferragni in lacrime su TikTok, condivide la sua fragilità: "Una vera dura", ma i fan rispondono male L'influencer si mostra commossa, e il pubblico si divide tra chi la sostiene e i detrattori: il motivo dietro il suo sfogo, e cosa c'entra Vanessa Scalera

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il trend "Volevo essere un duro" di Lucio Corsi ha conquistato il web e ha coinvolto anche Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha pubblicato su TikTok una foto che la ritrae in lacrime, con il brano di sottofondo. Il post ha scatenato una valanga di commenti, tra chi si è immedesimato e chi l’ha criticata.

Il significato del post di Chiara Ferragni e i commenti social

Nel copy del video, Chiara Ferragni ha spiegato il motivo delle sue lacrime: "Volevo essere un duro, ma questa ero io mercoledì sera guardando il primo episodio di Storia della mia famiglia". La serie Netflix, con protagonisti Vanessa Scalera, Eduardo Scarpetta e Massimiliano Caiazzo, racconta la storia di un padre malato terminale che prepara la sua famiglia ad affrontare la vita senza di lui. Un racconto toccante, che ha colpito profondamente l’influencer, probabilmente anche per il suo vissuto personale.

Ovviamente, come molte delle scelte dell’influencer, si è scatenata una reazione abbastanza divisiva, da parte degli utenti, sotto la sua foto. Qualcuno ha ovviamente espresso sostegno versa l’imprenditrice, sottolineando quando sia educativo e vero condividere anche i momenti brutti sui propri social, come chi scrive: "E brava Chiara, una bella serie, che può essere capita davvero solo da belle persone, questo dice molto di chi sei". Altri invece hanno accusato l’influencer di strumentalizzare l’argomento della serie per il proprio tornaconto personale, come chi si è lamentato scrivendo: "Cosa non si farebbe per qualche like in più, adesso anche le lacrime".



I legami familiari e il nuovo capitolo con Tronchetti Provera

Chiara Ferragni sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, dopo la tempesta mediatica che l’ha travolta. I rapporti familiari sono sempre stati centrali nella sua vita e, negli ultimi mesi, ha dovuto affrontare momenti difficili. Accanto a lei, adesso, c’è Giovanni Tronchetti Provera, con il quale sembra voler costruire un nuovo inizio. La loro frequentazione è ormai di dominio pubblico e, anche se entrambi mantengono un certo riserbo, molti si chiedono se questa relazione porterà a una nuova fase della vita di Chiara.

Fedez sempre più lontano da lei

Mentre Chiara si avvicina a Tronchetti Provera, Fedez continua a vivere la sua vita sotto i riflettori. Le tensioni tra i due non si sono mai completamente placate e, sebbene si cerchi di mantenere un equilibrio per il bene dei figli, la distanza tra loro sembra ormai incolmabile. Anche il pubblico si divide tra chi sostiene l’imprenditrice e chi prende le difese del rapper, rendendo ogni loro mossa oggetto di discussione.

La foto di Chiara Ferragni ha dunque aperto nuovi interrogativi sulla sua vita privata e sul suo stato d’animo. Un semplice trend social o un segnale di qualcosa di più profondo? Il web continua a interrogarsi.

